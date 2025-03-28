21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir.

Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.

VARİS KABUSU

Hocam, 42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Çocuğum olmasa da olur. Yine de ameliyat olayım mı?

FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim.

Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil.

Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem.

Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş. Başka bir üroloji uzmanına muayene ol. Sonra sonucu bana ilet. Filmini gönder.

BESLENME ÖNEMLİ

Üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama zararı var mı?

SİGARA, tüm bedenine zararlı.

Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere olumsuz etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara bırakılmalıdır. Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir.