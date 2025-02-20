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Çocuk sorunu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 20 Şubat 2025

Hocam, çok dertliyim. Eşimle iki yıldır çocuğumuz olmuyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gittim. HSG filmi istediler. Bu nedir?
HSG olarak kısaltılan tetkikin tam ismi, Histero Salpingo Grafi'dir. Bu tetkik kısırlık nedenlerinin araştırılması, rahim perdesi, tüp bebek ve aşılama tedavisi öncesi, kürtaj sonrası kontrol, laparoskopi ameliyatı sonrası kontrol, adet düzensizliğinin nedeninin araştırılması için bu film çekilir.
Ağrılı olabilir. Çekim öncesi doktorun tarafından bilgilendirilmelisiniz.

HEMEN YORULUYORUM
Eşimle cinsel ilişki sonrası ben hemen tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Ancak akciğer hastalığı, kalp, hipertansiyon, hipertroidi, burun tıkanıklığı olanlarda ilişkide çabuk yorulabilir.

DURUM CİDDİ
Ben 2 yıldır horluyorum! Eşim 3 aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. "Durum ciddi" dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?
UYKU testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendorumu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerektirebilir.

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