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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 19 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! Cinsel hayatımda daha güçlü olmak istiyorum. Hap da kullanıyorum ama olmuyor.
Hangi yiyecekleri tüketmeliyim?
SERTLEŞME sürecine olumlu katkıları olan sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biberi kullanabilirsin. Ancak önce hastalık var mı diye bakmak lazım... İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve bazı filmlerin çekilmesi gerekebilir.
Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Doğru olmayan beklentiler bu konuda sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.

ÜZÜNTÜ HASTA EDER
Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim çok üzüldü. Ne yapabiliriz?
KOLİTİS Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz ve farklı çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam elde edilebilir. Bize başvuran hastalarımıza sebebini tedavi edici uygulamalar da yapıyoruz. Bu hastalık stresle artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin.
Ve takibe başlayın.

İLAÇLARINI İHMAL ETME
Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Bu kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?
KORTİZONLU ilaçlar tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilir. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkiler.
İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir.
Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etme.

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