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7 yıldır tık yok

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 21 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

Hocam, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Yedi yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Yani bende tık yok! Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.
Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap.

SIKINTILARIN CİDDİ
26 yaşında erkeğim. Askerliğimi yeni bitirdim. Bana bir şeyler oluyor. Başım ağrıyor, bulanık görüyorum. Memelerim bile büyüdü. Bir de cinsel organım hareket etmiyor. Nedir sorunum?
ÖNEMLİ tespitler yapmışsın. Sıkıntıların ciddi... Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız. Prolaktin hormonu tahlilini mutlaka yaptır.
İsteksizlik de bununla ilgili. Duygusallık da bu hormon fazla üretildiğinde artar. İlaçla tedavisi mümkündür. Merak etme. Umutsuzlğa kapılma. Ayrıca TSH, östrojen ve testosteron testine de baktır.

SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI
29 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?
GELECEĞİ bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var.
Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum.

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