Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım!

Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir.

Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur. Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.



TEK TİP BESLENME

Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum.

Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak.

Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.

Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin. Her okuduğunu yapmaya kalkma.



DİYABET OLABİLİR

Son iki aydır susuzluğa dayanamıyorum.

6-7 litre su içtiğim oluyor.

Yoksa bir hastalığım mı var?

ŞEKERSİZ diyabet de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir.

Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır.

Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



UZMAN DEĞERLENDİRMELİ

Kızım ülser hastası. 5 ay önce ameliyat oldu. Sonra ellerinde karıncalanma başladı. Şimdi de sallantı oluyor. Cerraha tekrar götürsek bakar mı? Hep böyle mi kalacak?

AMELİYAT sonrası iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmeli.

Mide ameliyatlarından sonra vitamin ve B12 vitamin eksikliği görülebilir.

B12 vitamin eksikliği bu şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda B12 vitamini iğnesini kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.



UÇAĞA BİNEMİYORUM

Nafiz hocam 45 yaşındayım.

Uçağa binmekten korkuyorum.

Nefesim kesiliyor. Uçağa binmem sakıncalı mı?

ASTIM, amfizem, kistik fibrozisli ve yakın zamanda akciğer zarı yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka bir ulaşım aracını seçmeleri önerilir. Kansızlığı bulunan hastalar kabin oksijen basıncındaki ani değişikliklerden kolaylıkla etkilenebilir. Herhangi bir operasyon geçiren hastalar iki haftadan önce uçakla yolculuk yapmamalıdırlar.