Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlıktokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

AĞRILARIM VAR



Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?



Ozon tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

GELİN SORUNU



Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?



Şeker hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur. Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

SİSTİTİ İHMAL ETME



21 yaşında kadınım. Arkadaşlarım sık idrara çıktıklarından doktora gidince sistit tanısıyla ilaç kullanıyor. Ben de sık idrara çıkarım. Kendimi bildim bileli alışkanlığım bu. Ben de mi sistit oldum?



Hayır Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. Kanlı idrar da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Genellikle ateş yoktur...



KARNIM HEP ŞİŞ!



Karnımda şişlik oluyordu. Çabuk yorulup, başım terliyordu. Ultrason ve ilaçlı tomografi çektirdim. Mide duvarında kalınlaşma ve kan düşüklüğü çıktı. Neden oluyor?



Öncelikle mide duvarında kalınlaşmalar en sık gastrit durumlarında görebildiğimiz değişikliklerdir. Farklı durumlarda da bu değişiklikler görülebilir. Kansızlık, eğer mide yüzeyi zarar görmüşse, buna bağlı vitamin emilmesinde bozukluklara neden olabilir. Kan şeker düşmeleri, tiroit bezi fazla çalışması gibi durumlarda karşımıza çıkabilir. Çabuk yorulma, terleme gastritle ilgili olmayabilir...