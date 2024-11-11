"Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Ağabey kardeş gibi olduk. Doktor ilacı "Ölene kadar kullanacaksın" dedi. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız. Bazen şekeri yükselse de şeker başlamamış olabiliyor. Tıp takip demektir. Diyetten bahsetmemişsin.

Öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al.

Hareketini arttır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. İlaç etkisi fazlaysa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak cinsel hayatı sıkıntıya sokar.



İKİNCİ BAHAR

64 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Cinsellikte sorun yaşar mıyım?

TAKDİR edersin ki cevap çok. Nereden başlasak bitmez.

Öncelikle ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir.

Sabit bilgileri yoktur.

Kişiden kişiye değişebilir.

Soruları eşine sor. Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. İyi uyu. Korkmayı bırak.

Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir. Allah mesut etsin.



HİÇ MUTLU DEĞİL

32 yaşındayım. İlişkide sertliğim kısa sürüyor. Benim sorunum ne?

İLİŞKİDE zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

Kontrol gerektirir.