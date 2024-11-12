Menopozdayım. Eşimle ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal bir tarif verir misiniz?

BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.

Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulyenin 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.

19-50 yaş arası erişkinlerin günde bin miligram kalsiyum alması gerekir.

Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir.

Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur. Menopoz sonrası 3-4 porsiyon tüketmek gerekir.



MUAYENE ŞART

4 aydır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir.

Kadın Hastalıkları Uzmanı'nın muayene etmesi şart.

Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir.

İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.



SİSTİTİ İHMAL ETME

21 yaşında kadınım. Arkadaşlarım sık idrara çıktıklarından doktora gidince sistit tanısıyla ilaç kullanıyor. Ben de sık idrara çıkarım. Kendimi bildim bileli alışkanlığım bu. Ben de mi sistit oldum?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir.

En sık rastlananlarındandır.

İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir.

Kanlı idrar da olabilir.

Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Genellikle ateş yoktur...



KARNIM HEP ŞİŞ!

Karnımda şişlik oluyordu. Çabuk yorulup, başım terliyordu. Ultrason ve ilaçlı tomografi çektirdim. Mide duvarında kalınlaşma ve kan düşüklüğü çıktı. Neden oluyor?

ÖNCELİKLE mide duvarında kalınlaşmalar en sık gastrit durumlarında görebildiğimiz değişikliklerdir.

Farklı durumlarda da bu değişiklikler görülebilir.

Kansızlık, eğer mide yüzeyi zarar görmüşse, buna bağlı vitamin emilmesinde bozukluklara neden olabilir.

Kan şeker düşmeleri, tiroit bezi fazla çalışması gibi durumlarda karşımıza çıkabilir.

Çabuk yorulma, terleme gastritle ilgili olmayabilir...