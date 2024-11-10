54 yaşındayım. Anne ve babamı kaybettim. Büyük üzüntü yaşadım.

Ayaklarımda bir cansızlık, sıcaklık var.

Taşikardi oluyorum. Doktora gittim, depresyon ilaçları kullandım. Yine de kendimi kötü hissediyorum. Siz bana ne tavsiye edersiniz?

TABİİ ki üzüntünüzün geçmesi mümkün değil. Anne ve babanızın vefatı sizi hem şimdi hem daha sonra hep üzecek. Şimdi önce bir iç hastalıkları uzmanı muayenesi olmalısınız. Aldığınız nefesin size yetmemesi, nefes açlığı olarak tarif edilir. Bu da özellikle burundan yeterli solunum yapmadığınızda ortaya çıkar. Burun tıkanıklığınız varsa gerekenleri yapmak lazım.

Tam kan sayımı, TSH, açlık-tokluk glikozu ya da 75 gram glikozla şeker yükleme testi, total Ig e gibi testler yapılabilir.

Düzenli takip gerekir.



TEDAVİYİ AKSATMAYIN

Anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Ne demek bu?

ANNE memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır. Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür.

Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir veya kanallardan çıkabilir. Hastalığın ilerlemişlik seviyesine göre tedavi değişir.

İç hastalıkları uzmanı, onkoloji ve gereğinde genel cerrahi bir arada takip etsin.



SİSTİTE TURNA YEMİŞİ

23 yaşındayım. İki yıldır neredeyse üç ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!

TEKRARLAYAN sistit hastalığının nedenini bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir.

İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olur. Aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah-öğle-akşam 1 yemek kaşığı turna yemişi (cranberries) yemelisin.

Su içmeyi de ihmal etme.



AĞRILARINI AZALTIR

Hocam 32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım ağrıyor. Romatizma yokmuş.

O zaman neden her tarafım ağrıyor?

Kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?

ROMATİZMA dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir. Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız.

Bize başvuran hastalarımıza öneriyoruz.