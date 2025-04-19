Nafiz hocam, 41 yaşındayım.

Tansiyonum yüksek. İlaç kullandım. Şimdi de aşk hayatım bitti. Lütfen bana yardım edin.

HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek... Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş.

Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Ancak anladığım kadar ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir. Doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor.

Hayat şeklini değiştir. Yoksa hastalık seni değiştirecek.



UYGUN DİYET YAP

"Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Ağabey kardeş gibi olduk. Doktor ilacı "Ölene kadar kullanacaksın" dedi.

Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız. Bazen şekeri yükselse de şeker başlamamış olabiliyor. Tıp takip demektir.

Diyetten bahsetmemişsin. Öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al.

Hareketini arttır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. İlaç etkisi fazlaysa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak cinsel hayatı sıkıntıya sokar.



İKİNCİ BAHAR

64 yaşındayım. Evlenmeye karar verdim. Cinsellikte sorun yaşar mıyım acaba?

TAKDİR edersin ki cevap çok.

Nereden başlasak bitmez. Öncelikle ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir.

Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilir. Soruları eşine sor. Üroloji uzmanına muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir.

Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. İyi uyu. Korkmayı bırak. Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir. Allah mesut etsin.