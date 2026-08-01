Çok sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

YAŞLA İLGİSİ YOK

Görümcem 37 yaşında. Kalp krizi geçirdi. Şimdi iyi ama biz de korktuk! Erken bir yaş değil mi?

Kalp krizi yaşa bakmaz. Genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmemesiyle meydana gelir. Bazen bir pıhtı bu damarları tıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp, kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez.