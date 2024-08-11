Kızlar her zaman bir cevap beklerler, son mesajlarına cevap verilemese bile bir cevap düşünseniz veya yeni bir konuşma başlatsanız iyi olur.

Bir aşk en fazla dört ay sürer, eğer bu süreyi aşarsanız zaten aşıksınız demektir.

Daha çekiciyseniz, mahkum olduğunuzda ceza alma olasılığınız daha düşüktür ve mahkum olma olasılığınız daha da düşüktür.

Kadınlar genellikle kendilerini güldürebilen kişilere daha fazla ilgi duyarlar, gülmek ilişkileri güçlendirir.

Kadınlar, başka bir kadının kendilerine baktığını veya gülümsediğini söylediklerinde bir erkeği daha çekici olarak yargılarlar.

Bir kadın bir erkeğe ilgi duyduğunda normalden daha yüksek bir ses tonuyla konuşur.

Çalışmalar bize benzeyen insanlara daha fazla ilgi duyduğumuzu gösteriyor.

Kadınlar, kendilerine çekici gelen erkeklere gülerler. Erkekler ise şakalarına gülen kadınlara gülerler.

Çoğu durumda erkekler genç kadınları yaşlı kadınlardan daha çekici bulurken, kadınlar yaşlı erkeklere ilgi duyarlar.

Üniversite hayatınızda, öğretmeninizi hangi temele göre derecelendirdiniz?

Çalışmalar, öğrencilerin öğretmenlerinin performansını, bilgi ve açıklama yeteneğinden çok fiziksel çekiciliğe göre derecelendirme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Kızlar mizah duygusu olan erkeklerden hoşlanır ve sürekli kendileriyle övünen erkeklerden nefret ederler.

Birine ne kadar çok çekilirseniz, sizi güldürmesi o kadar kolay olur.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2001 yılında, bir Major League Beyzbol maçında atıcı Randy Johnson, bir atış sırasında topuyla bir güvercine çarptı. Güvercin, topun hızından dolayı anında tüy bulutuna dönüştü. Bu olay o kadar garip ve beklenmedikti ki, seyirciler ve oyuncular hem şaşırdı hem de güldü.



1991 yılında, Beyaz Saray'da George H. W. Bush'un köpeği Millie, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ayaklarına çiş yaptı. Bu talihsiz olay, diplomatik bir krize neden olmadı, ama oradakileri oldukça güldürdü.





TESPİTLİ YORUM

@81MEMMED_ Köpeği, s.çan kadar olan insanların geliri felaket yüksek, köpek ne kadar küçükse maddiyat o kadar büyük bende sivas kangalı var halen kredi kartının ekstrasını ödüyorum...



GÜLÜYORUM

@mukinaber Hanımla markete gittik bugün, bulasık deterjanı nar kokulu mu yoksa portakal kokulu mu olsun diye 15 dk düsündü dhjkkdhdj Ben arabayı 37 saniyede almıştım...