BİR kere yapayalnız, akraba derdi yok, bayramlarda el öpme merasimi yok, dert yok tasa yok. Onun her şeyi siz olursunuz. Bir anacığı var o da zaten çiftlikte kendi halinde takılıyor. Arada uğrayıp köy yumurtası yersiniz.

KARİYER sahibi ve kariyerini insanlara iyilik yapmaya adamış. Gel de aşık olma! Kariyer de öyle böyle kariyer değil. Dünyayı kurtarıyor adam.

HER şeyden önemlisi merhametli. Annelerimizin de dediği gibi "Kocanın merhametlisi makbuldür." Merhametli uzaylıdan zarar gelmez.

"BEN Süpermen'im bu işi mi yapıcam" demez. Gerekirse taş taşır yine başkalarının hakkına girmez. Her işi yapabilir. Evine bir ekmeği mutlaka getirir. Çoluğu çocuğu ele güne muhtaç etmez.

SEVDİĞİ için kendini feda etmekten çekinmez.

Bencil değil. Bir çay koy desen kalkıp koyar. Ben Süpermen'im sen koy demez.

Öyle hemen pozlara girmez.

Onun da aradığı zaten bir lokma aşım kaygısız başım.

SAAT kaç oldu nerede kaldı, başına bir şey mi geldi, diye endişelenmek zorunda kalmazsınız. Kocan ölümsüz ya! Başına ne gelirse gelsin bir yolunu bulup mutlaka sağ salim eve gelir.

HER türlü ortama gelir.

Kıyafetinden hayatından senin için ödün verir. Rüya gibi.

Senin işine de saygı duyar.

Süpermen'in karısı çalışmaz demez.

UÇABİLİYORUM o zaman çapkınlık da yapabilirim, demez. Gözü senden başka kimseyi görmez.

Her akşam uça uça sana gelir.

"Oo bana kadın mı yok" gibi dünyalı dünyalı laflar etmez.

Onun gezegeninde sevdi mi günlük değil ömürlük sevilir.

"YAPABİLİYOR" diye serserilik peşinde koşmaz.

Sorumluluk sahibidir. O bar bu bar gezmez. Ailesine düşkündür. Bir yere gidecekse de uzay bile olsa eşiyle gider.

SAÇMA sapan hareketler yapıp seni utandırmaz.

Hep tatlı ve ağır başlı olur.

Annenizin bayılacağı bir damat.

Yok seni atıp tutayım mı, yok gözümle keki pişireyim mi gibi sinir bozucu şakalar yapmaz.

Haddini ve yerini hep bilir.

HATALARINDAN ders çıkarıp özür dilemesini bilir.

Adamın içinde kibir yok. Herkes bana muhtaç, demez. Alttan almasını bilir. Almasam ne olacak, kovacak mısınız ha, demez.

UZAK akrabalarının gazına gelip seni asla üzmez.

Haklılığa bakar. Elalem senin hakkında ne demiş, asla önemsemez. Hakkaniyet gözetir. Ya elin uzaylısı ne terbiyeli ya, şiir gibi. Maşallah!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Grafitilerin ilk örneklerinden bazıları 1.

Yüzyıl'dan kalma Pompei'deki duvarlara yazılmış:

"Kocamı satmak istemiyorum..." "Başarı buradaydı..."

New York'ta her yıl yaklaşık 1.600 kişi diğer insanlar tarafından ısırılıyor.

Jüpiter ve Satürn'de elmas yağmuru vardır.



TESPİTLİ YORUM

@ozgurerdemarici Concorde sendromu, bir şeyin zararlı olduğunu bildiğin halde çok emek harcadığın için vazgeçememektir.

Oysa Dostoyevski'nin dediği gibi, yanlış trene binildiğinde ilk istasyonda inmeye çalışmak gerek.

"Çünkü yanlış yönde mesafe ne kadar artarsa, dönüş maliyeti de o kadar artar."



GÜLÜ YORUM

@tasindikcanim Geçen kocamla bir konuda tartışıyoruz. Diyor ki sen kelimeleri benden daha iyi kullandığın için haklıymışsın gibi oldu ama aslında haksızsın...



ALKIŞLI YORUM

İnternet bağlantısının ismini "AzYedeinternetal" diye değiştirip şifre koyan sevgili komşum; çok ayıp ettin bilesin...