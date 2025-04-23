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Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye ders! Getafe - Real Madrid: 0-1 | MAÇ SONUCU

La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdüren Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Başkent temsilcisine zorlu deplasmanda 3 puanı milli futbolcumuz Arda Güler getirdi.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 00:29 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 00:29
Arda Güler’den Carlo Ancelotti’ye ders! Getafe - Real Madrid: 0-1 | MAÇ SONUCU

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Bu sezon süre bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler, Getafe deplasmanında teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye kendisini ispatlamayı başardı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Milli yıldız, Real Madrid'in, Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede 3 puanı getiren isim oldu. Dakikalar 21'i gösterirken ceza sahası dışında topu düzelten 19 yaşındaki 10 numara, sağ ayağıyla düzgüni bir vuruş yapıp takımını öne geçirdi.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devreden gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Başkent temsilcisi puanını 72'ye yükseltti. Arda ise bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

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