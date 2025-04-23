Bu sezon süre bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler, Getafe deplasmanında teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye kendisini ispatlamayı başardı.
Bu sezon süre bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Arda Güler, Getafe deplasmanında teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye kendisini ispatlamayı başardı.
Milli yıldız, Real Madrid'in, Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede 3 puanı getiren isim oldu. Dakikalar 21'i gösterirken ceza sahası dışında topu düzelten 19 yaşındaki 10 numara, sağ ayağıyla düzgüni bir vuruş yapıp takımını öne geçirdi.
İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci devreden gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.
Başkent temsilcisi puanını 72'ye yükseltti. Arda ise bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.