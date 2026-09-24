Ünlülere uyuşturucu operasyonunda kurye torbacıları ifşa etti! WhatsApp'ta esrar yazışmaları
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerin savcılık ifadelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan Aytaç Kart, evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Bahçe büfede kuryelik yapan Rıfat Atlı ise uyuşturucu temin ettiğini öne sürdüğü torbacılara ilişkin bilgileri savcılıkla paylaştı. Dosyada ifadeleri alınan Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu ve diğer tanınmış isimler ise haklarındaki uyuşturucu iddialarını reddetti. Kuyumcu Sayat Zurnacı, WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" ifadelerinin esrarla ilgili olduğunu kabul etti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen'in de bulunduğu 24 isim hakkında işlem yapılırken, savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanınmış oyuncu, futbolcu, menajer ve iş insanlarının ifadelerine ortaya çıktı.
ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen müzik direktörü Aytaç Kart, evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığını belirten Kart, "Uyuşturucu madde kullanıyorum fakat hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadım veya aracılık etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek suçunu itiraf etti.
KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ
Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde, Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı kişilerin iletişim numaralarını vererek "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanmayı talep etti.
KUYUMCUDAN İTİRAFLAR
Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" ifadelerinin esrarla ilgili olduğunu kabul etti. Zurnacı, bunların satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu. Zurnacı ifadesinde; eğlence mekanları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da zikretti. Etkin pişmanlıktan faydalanıp faydalanmayacağı sorulan Zurnacı, "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor. Soruşturmaya destek olmak amacı ile samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.
BİR KEZ FESTİVALDE KULLANDIM
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın asistanı Muhammed Kahyaoğlu, katıldığı bir festivalde bir kereliğine esrar kullandığını beyan etti. Kahyaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.
"İTİBAR SUİKASTI VE İFTİRA"
Dosyada adı geçen ve ifadelerine başvurulan oyuncu ve sanatçılar, haklarındaki iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadıklarını beyan etti. Oyuncu Afra Saraçoğlu, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, evinde bulunan ilacın reçeteli olduğunu ifade etti. Aras Bulut İynemli, ihbarın asılsız olduğunu, uyuşturucu maddelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
Şarkıcı Sefo, kariyerine darbe vurulmak istendiğini ve daha önceki testinin de temiz çıktığını söyledi. Melis Sezen, her türlü kan ve kıl örneğini vermeye hazır olduğunu belirterek hakkındaki iddiaları yalanladı. Melisa Şenolsun, uyuşturucu ortamlarında bulunmadığını dile getirdi. Eski futbolcu Hasan Şaş da suçlamalardan kurtulmak isteyen kişilerin kendisi gibi tanınmış isimleri hedef gösterdiğini savundu. Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yeşim Yeşilçimen ve Eyüp Can Pırlanta da suçlamaları reddeden diğer isimler oldu.
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