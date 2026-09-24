Oyuncu Aras Bulut İynemli KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde, Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı kişilerin iletişim numaralarını vererek "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Sayat Zurnacı KUYUMCUDAN İTİRAFLAR Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" ifadelerinin esrarla ilgili olduğunu kabul etti. Zurnacı, bunların satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu. Zurnacı ifadesinde; eğlence mekanları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da zikretti. Etkin pişmanlıktan faydalanıp faydalanmayacağı sorulan Zurnacı, "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor. Soruşturmaya destek olmak amacı ile samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.

Oyuncu Melis İşiten BİR KEZ FESTİVALDE KULLANDIM Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın asistanı Muhammed Kahyaoğlu, katıldığı bir festivalde bir kereliğine esrar kullandığını beyan etti. Kahyaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.