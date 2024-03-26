APTAL rolü oynamak: Bu, gereksiz tartışmaların peşini bırakmayan insanlara kendilerini kazanmış gibi hissettirmek ve sizi rahat bırakmalarını sağlamak içindir.

BİRİSİYLE aynı fikirde olmak ama o orada olmadığında farklı bir şey yapmak: Bu özellikle otoriter insanlarda işe yarar.

SESSİZ olmak ve eleştirilere cevap vermemek: Bu, troller ve sosyal medyadaki diğer akılsız insanlar için en iyisidir.

DUYGUSAL olarak incinmiş gibi davranmak: Bu, kadınların ilişkilerde kendilerini suçlu hissetmelerini sağlamak için iyidir. Özür dilemek için geri geliyorlar.

SIKILMIŞ gibi davranmak: Bu, erkeklerden kadınlardan para koparmak için iyi bir stratejidir.

Erkekler bir şekilde kadına para vermenin can sıkıntısını öldürdüğünü düşünüyor.

DUYARLI olmak: Bu seni zayıf biri gibi gösterir.

Mazlumlar toplum tarafından tercih edilir.

AĞLAMAK: Hayır zayıflık göstermez. Dikkat ve sorumlulukları gösterir.

İnsanlar önemsedikleri için ağlarlar ve bu da sempatiyi tetikler. Ağlamamak kalpsizliği gösterir.

ARKADAŞLARINI onlara karşı kullanmak: Bu onları tamamen silahsızlandırır. Bir narsisti yok etmenin iyi bir yoludur.

SENİ görmezden gelenleri görmezden gelmek: Sizin için ne kadar işe yaramaz olduklarını anlarlar ve sizinle tekrar iletişime geçmeye başlarlar.

SİZE iyi davranan insanları takdir etmek, onlara anne, baba, erkek kardeş veya kız kardeş demek: Sadece arkadaş olmalarına rağmen aile gibi hissetmelerini sağlar. Gerçekten aile oluyorlar.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Nelson Mandela, 2008 yılına kadar ABD'nin terör izleme listesinden çıkarılmadı.

Eski Yunanca'da "aptal" kelimesi politikacı olmayan herkes anlamına geliyordu.

Jimmy Carter bir keresinde temizlikçiye nükleer patlama kodlarının hâlâ cebinde olduğu bir ceket göndermişti.

Bangladeş'in milli marşında şu satır yer alıyor:

'Mango bahçelerinizden gelen koku beni sevinçten çıldırtıyor.'

Eroin başlangıçta öksürük ilacı olarak pazarlanıyordu.



TESPİTLİ YORUM

@dikisdutmzsabri Erkek adam başkasının sıkıntısı olduğu zaman psikolog kesilir, on numara çözüm üretir.

Kendinin sıkıntısı olduğu zaman hiçbir çözüm bulamaz, tosba gibi dolanır, ruh hastasına dönüşür.



GÜLÜ YORUM

@Hans21018677 Anneannem öldüğünde mahallenin dul kadınları gelip "Başın sağolsun Emin abi" deyince, dedem de başlamıştı "Aaah Ayşe beni 80 dönüm elmalık, 50 dönüm bağ, Denizli'de 4 daire ve işhanı, Almanya'dan emeklilikle bir başıma bırakıp gittin" diye ağlamaya.

Bir kaza olmadan malları elinden aldık.