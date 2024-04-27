T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı : E-72305940-2023/812-3192/12150 04.03.2024

Konu : İlan Metni

İLGİLİ : İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR

ADRES : Meçhul

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen yargılama kapsamında, 14/09/2011, 19/10/2011, 23/09/2011 tarihlerinde tutuklanan, 19/06/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Önder ÇELEBİ, İsmail TAYLAN ve Ayhan GÜMÜŞ'ün; Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/390 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 09.01.2024 tarihli, 2023/812 esas ve 2024/5 sayılı kararı ile;

1) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/332 numaralı soruşturma evrakında Ayhan GÜMÜŞ'ün ifadesinin ilgili C. Savcısı Hüseyin AYAR tarafından 29.07.2011 tarihinde alındığı, ancak adı geçen hakkında tutuklama veya başkaca bir tedbir talep edilmediği, Ayhan GÜMÜŞ'ün İstanbul Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/383 esas sayılı dosyasında hükümle birlikte başka hâkimler tarafından tutuklanmasına karar verildiği, bu hâkimler arasında ilgili Hikmet ŞEN'in yer almadığı, dolayısıyla ilgililere isnat edilen Ayhan GÜMÜŞ'ün haksız tutuklanmasına sebep oldukları yönündeki iddianın sübut bulmadığı anlaşıldığından, Ayhan GÜMÜŞ'e yönelik eylem nedeniyle ilgili hakkındaki soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 87'nci maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına,

2) İlgilinin, Önder ÇELEBİ ve İsmail TAYLAN'a yönelik eylemleri yönünden; ilgili hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) İlgiliye isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

4)İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02022887

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