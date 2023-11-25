PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Aşk ne değildir?
Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

25 Kasım 2023, Cumartesi

Aşk ne değildir?

AŞK, her üç günde bir birbiriyle konuşmak için gece saat 3'e kadar ayakta kalmak değildir.
Bu aşk değil, olgunlaşmamışlıktır.
AŞK, birileri için hedeflerinden vazgeçmek değildir.
Bunun yerine, birbirinizin hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olursunuz.
AŞK, onlar sizi terk ettikten sonra peşinden koşmak ve "Lütfen seni seviyorum, beni bırakma" demek değildir.
Bu aşk değil, bu sadece seni umursamayan birine içten içe muhtaç olman, çünkü eğer aşk olsaydı kalıp seninle işleri hallederlerdi.
AŞK, ne kadar mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuz ya da ne kadar mükemmel bir partnere sahip olduğunuzla ilgili değildir.
Bu, birbirinizin kusurlarını nasıl kabul ettiğinizle ve tutarlı çaba göstermeye nasıl istekli olduğunuzla ilgilidir.
Çünkü sonuçta önemli olan ikinizin de zor zamanları nasıl atlattığı ve güzel ilişkinizden en iyi şekilde nasıl yararlandığınızdır.
AŞK, siz onu kaybetmekten korktuğunuz için partnerinizin sizi aldatabileceğinden sürekli emin olmaya çalışmak değildir.
Bu, sahip olabileceğiniz bazı deneyimlerden dolayı sizin tarafınızda oluşan bir güven eksikliğidir. Bu şekilde hissetmek yanlış değil ama gereksiz dramaya yol açacaktır. Güven, bir ilişkinin temel temelidir, bu yüzden önce bunun üzerinde çalışmalısınız.
AŞK her şey için partnerinize bağlı değildir.
Bu aynı zamanda kendinize ait bir hayata sahip olmakla da ilgilidir.
İlişki hayatınızın bir parçası.
Senin hayatın değil. Sizin de kendi hayatınız, hedefleriniz ve arkadaşlarınız olmalı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
BİLİMSEL ARAŞTIRMA: Ucuz düğün yapanlar boşanmıyor...
ABD'de de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçeli düğün yapanlara oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.
Düşük bütçeli düğün yapanların evliliğinin daha sağlam olduğunu aktaran bilim insanları, 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1'inin üç yıl içinde boşandığına da dikkat çekti.
Uzmanlar 3 yıl içinde ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğunun altını çizdi.

TESPİTLİ YORUM
@sakinoled KONSER storysi… Atsan olmuyor… Atmasan içinde kalıyor.
Atanı görünce sövüyorsun… Sen gidip atmayınca 'Yok olmuyor atıcam' diyorsun… Çok değişik… Konser ve araba storyleri… Dünyada yaparken zevk alıp başkası yapınca sövülen sadece iki şey…

GÜLÜ YORUM
@kendininkedisi EŞİMİN eski patronu bizim düğünde 5 tam altın takmış. Kızını evlendiriyormuş şimdi. Eşim "Napalım?" diye sordu.
"Numarasını engelle" dedim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Çözüm 24 Kasım 2023, Cuma Aşkın kanunları 23 Kasım 2023, Perşembe Nikah memurunun nasihatı 22 Kasım 2023, Çarşamba Baba, kitap ve sevgili 21 Kasım 2023, Salı
2 çocuk annesi Sinem Kobal sosyal medyayı podyuma çevirdi! Ortalık yandı kavruldu: Kenan İmirzalıoğlu çok şanslı!
Sosyal medyayı podyuma çevirdi!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de
Mersin Erdemli’de feci trafik kazası: Can yakan kaza anı görüntüsü kamerada! Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi
Feci görüntü: Beton mikseri motosikletliyi böyle ezdi
Bergüzar Korel’le 13 yılı deviren Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızıyla aylarca evli kalmış...
Halit Ergenç’in eski eşi bakın kim!
Emekliye %39.59 zamlı maaş hesabı! Yeni tahmin geldi... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak?
Emekliler için yeni tahmin geldi
SON DAKİKA