AŞK, her üç günde bir birbiriyle konuşmak için gece saat 3'e kadar ayakta kalmak değildir.

Bu aşk değil, olgunlaşmamışlıktır.

AŞK, birileri için hedeflerinden vazgeçmek değildir.

Bunun yerine, birbirinizin hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olursunuz.

AŞK, onlar sizi terk ettikten sonra peşinden koşmak ve "Lütfen seni seviyorum, beni bırakma" demek değildir.

Bu aşk değil, bu sadece seni umursamayan birine içten içe muhtaç olman, çünkü eğer aşk olsaydı kalıp seninle işleri hallederlerdi.

AŞK, ne kadar mükemmel bir ilişkiye sahip olduğunuz ya da ne kadar mükemmel bir partnere sahip olduğunuzla ilgili değildir.

Bu, birbirinizin kusurlarını nasıl kabul ettiğinizle ve tutarlı çaba göstermeye nasıl istekli olduğunuzla ilgilidir.

Çünkü sonuçta önemli olan ikinizin de zor zamanları nasıl atlattığı ve güzel ilişkinizden en iyi şekilde nasıl yararlandığınızdır.

AŞK, siz onu kaybetmekten korktuğunuz için partnerinizin sizi aldatabileceğinden sürekli emin olmaya çalışmak değildir.

Bu, sahip olabileceğiniz bazı deneyimlerden dolayı sizin tarafınızda oluşan bir güven eksikliğidir. Bu şekilde hissetmek yanlış değil ama gereksiz dramaya yol açacaktır. Güven, bir ilişkinin temel temelidir, bu yüzden önce bunun üzerinde çalışmalısınız.

AŞK her şey için partnerinize bağlı değildir.

Bu aynı zamanda kendinize ait bir hayata sahip olmakla da ilgilidir.

İlişki hayatınızın bir parçası.

Senin hayatın değil. Sizin de kendi hayatınız, hedefleriniz ve arkadaşlarınız olmalı.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA: Ucuz düğün yapanlar boşanmıyor...

ABD'de de evli çiftleri inceleyen bilim insanları ve araştırma şirketleri, yüksek bütçeli düğün yapan çiftlerin boşanma oranlarının düşük bütçeli düğün yapanlara oranla daha yüksek olduğunu tespit etti.

Düşük bütçeli düğün yapanların evliliğinin daha sağlam olduğunu aktaran bilim insanları, 25 bin doların üzerinde düğün yapan her 10 çiftten 1'inin üç yıl içinde boşandığına da dikkat çekti.

Uzmanlar 3 yıl içinde ortalama boşanma oranının ise her 20 çiftte 1 olduğunun altını çizdi.



TESPİTLİ YORUM

@sakinoled KONSER storysi… Atsan olmuyor… Atmasan içinde kalıyor.

Atanı görünce sövüyorsun… Sen gidip atmayınca 'Yok olmuyor atıcam' diyorsun… Çok değişik… Konser ve araba storyleri… Dünyada yaparken zevk alıp başkası yapınca sövülen sadece iki şey…



GÜLÜ YORUM

@kendininkedisi EŞİMİN eski patronu bizim düğünde 5 tam altın takmış. Kızını evlendiriyormuş şimdi. Eşim "Napalım?" diye sordu.

"Numarasını engelle" dedim.