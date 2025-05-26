27 Mayıs’ta metrolar çalışıyor mu? İstanbul metro grevi iptal mi, seferler devam edecek mi?

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 20:43

İstanbul'da metro seferleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 27 Mayıs Salı günü metro grevi yapılacağı açıklanmıştı. Bu durum, milyonlarca vatandaşın ulaşım planlarını etkileyebilecek nitelikteydi. Ancak son anda gelen yeni açıklama, İstanbulluları rahatlattı.

Yapılan açıklamada, "Son dönemde işveren yetkilileri ile yapılan görüşmelerde sunulan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmıştır" ifadelerine yer verilmiş ve grev kararı kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Metro İstanbul bünyesinde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası, 24 Nisan 2025 tarihinde grev kararını kamuoyuna duyurmuştu. Süreç içerisinde arabuluculuk mekanizması da devreye girerken, taraflar arasında uzun süren müzakerelere rağmen bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine sendika, 27 Mayıs Salı günü itibarıyla metro seferlerini durduracaklarını açıklamıştı.

SON DURUM: GREV KARARI İPTAL EDİLDİ

Metro İstanbul tarafından 26 Mayıs Pazartesi akşamı yapılan resmi açıklamada ise grevle ilgili beklenen haber geldi. Taraflar, 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında nihayet anlaşmaya vardı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aralık ayından bu yana süren 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, bugün anlaşmayla sonuçlandı. Yasal takvim ve arabuluculuk sürecinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından 27 Mayıs itibarıyla grev kararı alınmıştı. Ancak bugün varılan mutabakatla birlikte grev kararı iptal edilmiştir."

Metro İstanbul, hem çalışanların haklarını hem de İstanbulluların güvenli ve kesintisiz ulaşım hakkını gözeterek hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

27 MAYIS SALI GÜNÜ METROLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Evet. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 27 Mayıs Salı günü tüm metro hatlarında seferler planlandığı şekilde devam edecek. Grev kararı iptal edildiği için vatandaşlar, herhangi bir aksaklık yaşamadan metro seferlerini kullanabilecek.