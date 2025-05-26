Kurban Bağışında Sahte Siteler ve Kiralık IBAN Tehlikesi: Birebir Kopyalayıp Vatandaşları Kandırıyorlar
Kurban Bayramı yaklaşırken, internet üzerinden yapılan bağışlara yönelik dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan sahte siteler ve "kiralık IBAN" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri, hem bağış yapmak isteyen vatandaşları hem de yardıma muhtaç kesimleri hedef alıyor.
takvim.com.tr
Dolandırıcılar, güvenilir sivil toplum kuruluşlarının internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte bağış sayfaları oluşturuyor. Site tasarımı, logolar ve içerik dahil olmak üzere her detay gerçeğiyle neredeyse aynı olacak şekilde hazırlanıyor. Vatandaşlar bu sitelere genellikle sosyal medyada sponsorlu reklamlarla yönlendiriliyor.
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Kiralık IBAN Kullanarak İz Sürülemiyor
Bir diğer yaygın yöntem ise kişisel banka hesaplarının geçici olarak kullanıldığı "kiralık IBAN" yöntemi. Bu hesaplara gönderilen bağışlar, genellikle üçüncü kişiler adına açılmış geçici hesaplara yönlendiriliyor. Böylece para hareketleri takip edilemez hale geliyor ve mağdurlar dolandırıldıklarını çok geç fark edebiliyor.
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Kişisel Bilgiler Hedefte
Bu sahte siteler sadece maddi kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kimlik numarası, telefon, e-posta ve banka bilgileri gibi kişisel verileri de ele geçiriyor. Elde edilen bilgiler daha sonra yasa dışı platformlarda kullanılabiliyor ya da üçüncü kişilere satılabiliyor.
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Bağış Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Uzmanlar, internet üzerinden yapılacak bağışlarda dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları şöyle sıralıyor:
Bağış istenilen IBAN'ın kuruma mı, yoksa şahsa mı ait olduğuna dikkat edilmeli.
Şüpheli durumlarda kurumun iletişim hattı aranarak doğrulama yapılmalı.
Sosyal medyada yayılan reklam linklerine temkinli yaklaşılmalı.
Yazım hataları bulunan site adresleri ciddiye alınmamalı.
Herhangi bir dolandırıcılık şüphesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayette bulunulmalı.
Bankayla iletişime geçerek işlem iptali ve kart blokesi talep edilmeli.