Kurban Bağışında Sahte Siteler ve Kiralık IBAN Tehlikesi: Birebir Kopyalayıp Vatandaşları Kandırıyorlar

🏦 Kiralık IBAN Kullanarak İz Sürülemiyor

Bir diğer yaygın yöntem ise kişisel banka hesaplarının geçici olarak kullanıldığı "kiralık IBAN" yöntemi. Bu hesaplara gönderilen bağışlar, genellikle üçüncü kişiler adına açılmış geçici hesaplara yönlendiriliyor. Böylece para hareketleri takip edilemez hale geliyor ve mağdurlar dolandırıldıklarını çok geç fark edebiliyor.