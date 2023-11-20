ERKEKLER, kızların eski erkek arkadaşlarından bahsetmesinden nefret eder.

BİR erkek gitmene izin veriyorsa seni gerçekten seviyordur.

ERKEKLER "aşırı tepki veren" kızlardan nefret eder.

BIR erkek kendini birine adadığında, evlilik hakkında bir kadından daha fazla düşünmeye eğilimlidir.

PARTNERİNİ aldatan erkeklerin IQ'su daha düşük.

ERKEKLER güçlü kadınları tercih ediyor.

Güçlü bir kadının kendine olan saygısı yüksektir, bu onun güçlü olduğu anlamına gelmez, zor durumlardan geri adım atmaz, daha fazlasını başarmanıza yardımcı olur ve size yetişkin bir ilişki sunar.

ERKEKLER ne yapmaları gerektiğinin söylenmesini istemezler ama neyden hoşlanıp hoşlanmadığınızın nazik ve ilgili bir şekilde söylenmesini isterler.

ERKEKLER sevgiyi göstermede daha rahat hissederler ve kızlar sevgiyi konuşmayı tercih ederler.

BIR erkek aşıksa, bunu tüm dünyanın bilmesini isteyecektir, bu nedenle bir odaya girdiğinde, saçınıza dokunduğunda veya toplum içinde yüzünüze dokunduğunda ellerinizden tutar.

ERKEKLER en güçlü duygularını sevişme eylemiyle ifade ederler.

ERKEKLER kadınlara göre daha fazla alana ve mesafeye ihtiyaç duyar.

ARAŞTIRMALAR erkeklerin aşık olduğunu ve aşk duygularını kadınlara göre çok daha hızlı ifade ettiklerini gösteriyor. Ayrıca erkekler ayrılıktan kadınlara göre daha fazla zarar görüyor.

SİZE aşık olan bir adam, insanların veya diğer çekici erkeklerin önünde ona yapışırsanız sevildiğini ve size daha çok ilgi duyduğunu hisseder.

Görünüşe göre özgüvenlerini artırıyor.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İNSANLAR hakkında bazı şaşırtıcı gerçekler nelerdir?

Sadece güvenebileceğimiz iki yakın arkadaşa ihtiyacımız var. Çok fazla arkadaşa sahip olmak depresyon ve stresle bağlantılıdır.

Kızardığınızda midenizin astarı da kırmızıya döner.

Vücudunuzda 03 inç uzunluğunda bir çivi yapmaya yetecek kadar demir var.

Bazı şeyler üzerinde test edilmek, onları daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur.

Çok fazla sosyalleşmeyenler aslında anti-sosyal değildir. Dramaya ve sahte insanlara tahammülleri yok.

Bir kural çok katı göründüğünde daha çok ihlal etme eğiliminde oluruz.



Gülü Yorum

@s1b1n SARI kazak giyindim diye 7 yaşındaki velet bana "hey taksi" deyip güldü.

Yaşına göre iyi espri.

@prensesunni AKŞAM dondurmam erimesin diye buzluğa koymuştum.

Kardeşim alıp yemiş. Kahve yaptım, soğusun diye dolaba koydum, onu da kardeşim içmiş.

Tekrar yapıp içine atarım diye buz koydum, tüm buz kalıplarını bitirmiş habille kabil vakası yaşanacak şimdi.