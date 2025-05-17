Gereksiz Bilgi Paylaşımı:

Kimse sormamışken "Ben zaten saat 7.15 gibi oradaydım, 8'e doğru çıktım" diye detay vermesi = Kesin suçluluk var!



Fazla Nazikleşme:

Normalde "hmm" diyen adam bir anda "Canım, balım, cicim, ay güneşim!" demeye başlar.

(İtiraf gibi ilgi.)



Telefonu Sessize Alma + Ters Çevirme:

"Kafamız rahat olsun diye sessize aldım aşkım." (Yani yakalanmak istemiyor.)



Kendiliğinden Savunma:

"Ben öyle bir şey yapmadım ki zaten!" (Kimse bir şey sormadı kardeşim, neden panik?)



Aşırı Konuşkanlaşma:

Sessiz adam bir anda gündem analizi yapıyor: "Sence faiz artar mı bu ay?" (Demek vicdan baskıya başlamış.)



Anlamsız Kahkaha Patlatması:

"Ahahah! Gerçekten mi?

Vay be!" (Telefonda biriyle mesajlaşırken ekranı görünce refleks.)



Mırıldanarak İtiraf:

"Zaten oraya gitmesem de olurdu, saçma oldu biraz." (Nereye gittin? Niye pişmansın?)



Aşırı Alınganlık:

"Sen bana inanmıyorsan bu ilişkinin anlamı yok zaten!" (Çöpü çıkar demiştik sadece.)



Aşırı Yardımseverlik:

Evi süpürür, bulaşık yıkar, hatta kediye tırnak kesmeye kalkar.

(Hakkında bir şey hissedilmesin diye "performans" yapıyor.)



Klasik Göz Kaçırma:

Soru sorulunca göz teması kesilir, cevap gecikir:

"Nasıl yani? Tam olarak neyi soruyorsun?"



Abartılı Cümleler:

"Ben seni herkesten çok düşünüyorum zaten!" (En çok düşündüğü şey şu an yalanın çöküp çökmediği.)



Konu Değiştirme Çabası:

"Peki sen bugün ne yaptın, canım?" (Suç alanından uzaklaşmaya çalışıyor.)



Sosyal Medya Temizliği:

Beğeniler silinir, takipten çıkılır, hikâyeler gizlenir.

(Dijital temizlik operasyonu başlamış.)



Eski Hesaplaşmaları Açma:

"Ama sen de geçen yıl arkadaşının doğum gününü unutmuştun!" (Kendi hatasını örtmek için geçmiş kazılar.)

Dondurulmuş Surat İfadesi:

Yüz ifadesi donmuş, surat "ben şu an uyduruyorum" modunda.

(Photoshop'la bile o yüz ifadesini düzeltemezsin.)



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1995 yılında Robert Lee Brock, Virginia'daki cezaevinde yalnız hücrede kalmaktan dolayı ruh sağlığının bozulduğunu iddia ederek kendine 5 milyon dolarlık dava açtı. Devleti doğrudan dava edemeyeceğini bildiğinden, "Ben kendime zarar verdim, bu yüzden kendimi dava ediyorum ama tazminatı devlet ödesin" dedi.



Mahkemeye dilekçe sunarken, hem mağdur hem sanık olarak kendisini gösterdi. Hakim davayı "mantık dışı" bulup reddetti.



GÜLÜ YORUM

@kapyabiberi Baba erkek arkadaşım cumartesi günü İzmir'den gelecek sizinle tanışmaya dedim. Bir süre düşünüp İzmir'den hangi yoldan gelecek Uşak Banaz üzerinden mi dedi. Erkekler siz neden saçma şeyleri merak ediyorsunuz?