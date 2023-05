Açık sözlü kadınlar

BİR toplantıda, buluşmada, akşam yemeğinde karşınızdakinin hatta etraftaki tüm insanların dikkatini çekmek mi istiyorsunuz? İşte bu 12 maddeyi uygulayın ve karizma olun.

CEKET: Nasıl biri olursanız olun takım elbise tercih edin ya da kombininizi ceketle tamamlayın. "Ben sporcu yapıya sahibim sıkılırım" diyorsanız bu fikrinizden vazgeçin. Zira sizi bu kimlikle tanıyanlar daha da çok etkileneceklerdir.

HİTABET ŞEKLİ: Eğer karizma olmak istiyorsanız bu en önemli maddelerden biri.

Hitabet şeklinizi iyi ayarlayın, ne çok samimi ne de çok ciddi olsun. İnsanlara sesleniş şekliniz size özel olsun. (Sakın esnaf lokantalarındaki gibi müdür, koçum vb. demeyin.) Mesela Gatsby gibi 'oldsport' diyebilirsiniz. Bunlar havalı şeyler.

SANAT ANLAYIŞI: Kültürlü olmak karizma olmanın birinci adımıdır. İnsanlar görünüşünüze çok değer verirler ama kültürsüz bir insansanız kimse size hayranlıkla bakmaz.

Tiyatro, sinema ve yeni kitapları takip edin. Bunlardan bahsedin, sanat galerilerine gidin.

Senfonilere gidin. Çok okuyun, çok gezin.

SAÇ STİLİ: Her yıl hatta her mevsim değişen saç modasını iyi takip edin. Her döneme ayak uydurun. Değişimden korkmayın.

Unutmayın değişim iyidir ama zamanında ve yeteri kadar olmak şartıyla...

SPOR: Bunca işin arasında bir de bununla mı uğraşacağız?

Kesinlikle evet! Spor yapmak sağlığa yararlı olmakla birlikte sizi daha havalı gösterir. Fit bir beden sahibi olmak her zaman çevrenizin size olan ilgisini arttırır.

AİLE: Ailenize/çevrenize zaman ayırın. Bu sizi rahatlatır ve çevrenizin de sizin hakkınızda iyi düşünmesini sağlar.

TELEVİZYON: Soran olursa dizi izlemiyorsunuz.

Sadece belgesel çünkü dizilere ayıracak kadar boş vaktiniz yok.

Biraz klişe ama iyi bir klişe.

PLAN: Hep programlı olun.

Geleceğe ait planlarınız olsun.

Ekonomiyi yakından takip edin ve iyi yatırımlar yapın.

ROMANTİK OLUN: Romantik olun insanlar duygusal yanınızın farkına varsınlar. Şiir okumak basit ama etkili bir yöntemdir.

PAPYON HAVALIDIR: Papyon bir aksesuardan çok daha fazlasıdır. O sizi sempatik ve havalı yapacak bir parçanızdır.

Rengi ve deseniyle kişiliğinizi yansıtacak ve daha havalı görünmenizi sağlayacaktır.

KASINTI OLMAYIN: Güçlü görünmek amacıyla kendinizi kasıp ruhsuz biri gibi görünmeyin. Doğal olun duygularınızı o an yaşayın.

EĞLENCEDEN ANLAYIN: Ciddi, ağırbaşlı olacağım diye eğlenceden uzaklaşmayın. Gece eğlenceleri organize edin. Çevrenizdeki renkli kişilik olun. Ama unutmayın rahat anda rahat, ciddi anda ciddi biri olabilmek gerekir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

TOM Cruise eski eşlerinden 33 yaşlarına geldiklerinde boşanmış.

Tom Cruise, ilk eşi Mimi Rogers ile 1989'da ayrıldı. Daha sonra Nicole Kidman ile evlendi ancak o ikinci evliliği de 2001'de son buldu. Cruise 2006 yılında evlendiği Katie Holmes ile olan birlikteliğini de 2012 yılında bitirdi. Ayrıca Tom Cruise'un eski eşlerinin her biri bir önceki eşinden 11 yaş daha gençti.



TESPİTLİ YORUM

@oqshnysl1 ERKEK adam dediğin sakal traşı olurken Hayko Cepkin modelinden tut Hitler bıyığına kadar olunabilecek her türlü traşı olup annesine, kardeşlerine "Nasıl olmuş?" demeden o traşı bitirmez.



GÜLÜ YORUM

@Sckekmek BABAMA bugün toplantıda meyve suyu vermişler.

"Şekerim var içmeyeyim ama evde küçük kızım var ona götüreyim" demiş, alıp getirmiş. Küçüğün yaşı 26...