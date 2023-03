İnsanların 30 yaşa dair yaptığı en yaygın 6 hata

Bu noktadan sonra her şeyin yokuş aşağı gideceğini düşünürler.

GÖRÜNÜŞE göre çoğu genç insan, 30 yaşına girince hayatlarının sona ereceği bir düşünceye sahip. Aksine, 60-70 yaşındaki birine hayatının en iyi yıllarını sorarsanız, size 30'lu yaşları olduğu cevabını verecektir.

Peki, kime inanacaksınız? Henüz 30'lu yaşları deneyimlememiş birine mi yoksa 30'lu yaşlarında tüm her şeyi görüp geçirmiş, deneyimli birine mi?



20'li yaşlarından öğrendikleri dersleri unuturlar.

20'LI yaşlarımızda kendimizle ve dünyayla savaşırız. O yıllarda dünyada yerimizi bulmaya çalışır, her şeye karşı gelir ve bize ters düşen her şeyi reddederiz. Bu yolda birçok hata da yaparız. Ama hatalar dünyanın sonu değildir ve unutulmamalılar. Bu hatalar ve onlardan öğrendiklerimiz gelecekteki yolumuzu belirler.

30 yaşınıza geldiğinizde, bu hatalardan öğrendiğiniz dersler 30'lu yaşlarınızı daha iyi geçirmeniz içindir!



Hayallerindeki mesleği yapmıyorlarsa, hiçbir zaman yapamayacaklarına inanırlar.

ÇOĞU kişi eğer 30 yaşına kadar haylindeki kariyere sahip olmazsa, bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini düşünür.

Ama bu doğru değil.

Jeff Bezos'un Amazon'u 31 yaşında kurduğunu biliyor muydunuz? Şimdi 20 yıl sonra dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.

Sırf 30 yaşına girdiniz diye hayatınızın sona erdiği düşüncesini bir kenara bırakın.



Eğer halen bekarlarsa, sonsuza dek öyle kalacaklarını düşünürler.

30 YAŞINA girdiniz diye kısmetiniz kapanıyor değil! Çoğu kişi ruh eşini 30'lu yaşlarına dek bulamıyor. Bekar olmanız, yalnız olduğunuz anlamına gelmez. Sadece 30 yaşına girdiniz diye, aşk defterinizin kapandığı düşüncesi de yanlış.



Bedensel sağlıklarını önemsemeyi bırakırlar.

Çoğu kişi 20'li yaşlarını egzersiz yaparak, sağlıklı beslenerek ve vücutlarına pek çok bakımdan iyi bakarak geçirir, ama 30 yaşına girdiklerinde bunu yapmayı bırakırlar. Kim olursanız olun ya da kaç yaşında olursanız olun, bedensel sağlığınızı önemsemeyi bırakmamalısınız.

Aksine 30'lu yaşlarınız, sağlığınıza yatırım yapmanız gereken en değerli ve dinç yaşlarınızdır.



Kaderlerinin çoktan belli olduğuna inanırlar.

30 yaşınıza gelmeniz, kaderinizin çoktan belirli olduğu anlamına gelmez. Hayatta dilerseniz gittiğiniz kariyer yolunu değiştirmek, daha sağlıklı beslenmeye başlamak, bir iş kurmak, evlenmek ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sabit bir kafa yapısıyla yaşamak, sizin için hayatı sadece daha da zorlaştırır.

Kaynak: awarenessact.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

JAPONCA'DA 'Hayabusa' Alacadoğan anlamına gelmektedir ve bu kuşlar genellikle karatavuk (blackbird) kuşlarını avlarlar.

Suzuki bu nedenle Honda CBR1100XX

Super Blackbird'e meydan okumak için kendi modellerinin adını Hayabusa koymuştur.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam, kaldırımda yürürken karşısından güzel bir kız geliyorsa, önce yere bakar sonra yaklaştığında kıza bakar.

Sıralama budur.



ALKIŞLIYORUM

@deryatwits 10 SENE falan oluyor, bir aile dostumuza iftara gittik. Beş altı aile bir aradayız.

Yemekler yendi, tatlı ve iltifat faslına geçtik. Dedik et enfes olmuş istiyoruz tarifini.

Kadın dedi ki, "Şarapta marine ediyorum, başka bir şeye gerek yok." Size masayı anlatamam, ölüm gibi bir şey oldu...