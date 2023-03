Bir saatini alabilir miyim?

ADAM yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki çocuğunu kapının önünde beklerken buldu. Çocuk babasına, 'Baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun?' diye sordu… Zaten yorgun gelen adam, 'Bu senin işin değil' diye cevap verdi. Bunun üzerine çocuk, 'Babacığım lütfen, bilmek istiyorum' diye üsteledi. Adam 'İllâ bilmek istiyorsan bir saatte 20 lira kazanıyorum' diye cevap verdi.

Bunun üzerine çocuk 'Peki bana 10 lira borç verir misin' diye sordu. Adam iyice sinirlenip, 'Benim senin saçma oyuncaklarına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi, derhal odana git ve kapını kapat' dedi.

Çocuk sessizce odasına çıkıp kapıyı kapattı. Adam sinirli sinirli; 'Bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder' diye düşündü.

Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşti ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşündü, 'Belki de gerçekten lazımdı.' Yukarı çocuğunun odasına çıktı ve kapıyı açtı.

Yatağında olan çocuğa, 'Uyuyor musun?' diye sordu.

Çocuk 'Hayır' diye cevap verdi… 'Al bakalım, istediğin 10 lira. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm.

Ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim' dedi… Çocuk sevinçle haykırdı, 'Teşekkürler babacığım.' Hemen yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkardı. Adamın suratına baktı ve yavaşça paraları saydı. Bunu gören adam iyice sinirlenerek, 'Paran olduğu halde neden benden para istiyorsun? Benim, senin saçma çocuk oyunlarına ayıracak vaktim yok" diye kızdı.

Çocuk 'Param vardı ama yeterince yoktu' dedi ve yüzünde mahçup bir gülücükle paraları babasına uzattı; 'İşte 20 lira, şimdi bir saatini alabilir miyim baba?'



ALKIŞLIYORUM

ANTALYA'DA, çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan Hakan Efe, 1,5 aylık bir süreçte zor koşullar altında hazırlandığı KPSS'den 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi oldu..



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HER ikisi de kafalarından silahla vurularak öldürüldüğünde ülke başkanıydı.

Suikastların her ikisi de halka açık alanda gerçekleşti ve ilginç bir şekilde Kennedy'nin son yolculuğu Lincoln'ün limuzininde oldu.

Her iki suikast de Cuma günü gerçekleşti ve her iki ölümün de altında politik sebepler yattığına inanılıyor. Her iki davada da bir tetikçi vardı ve yakalandıklarında her ikisinin de isimleri açıklandı.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren UNESCO'NUN

"Yaşlılık" tanımı buymuş:

- Konfor alanının dışına çıkamıyorsa, - Yeni şeyler öğrenmiyor, şaşırmıyor ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, - Merak etmiyor, keşfetmiyorsa, - Geçmişte, anılarında yaşıyor ve sürekli eskiyi tekrar ediyorsa yaşlıdır.

Yaşlı olduğunu öğrenenler çoktur herhalde.