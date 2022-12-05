Israrcı insanlar

HİÇ kuşkusuz en itici, en nefret edilesi insan tipidir bunlar. Çünkü iyilikten, güzellikten anlamaz, takılı kalmış zil gibi bitmeyen ısrarları ile işkence ederler insana.

ISRARCI olmalarının yanı sıra bencil ve saygısızdırlar.

Sizin ne dediğinizi, ne düşündüğünüzü önemsemeden, istedikleri her şey olsun isterler.

O yüzden bu tarz insanlarla vakit geçirmek sağlam bir sabır gerektirir.

EN tuhaf özellikleri; onlar yeter ki sussun diye kabul ettiğiniz bir şeyi kendi rızanızla kabul ettiğinize inanmalarıdır.

DÜĞÜNLERDE oynatmak ve zorla yemek yedirmek uzmanlık alanlarıdır.

BU tarz insanların istisnasız hepsinin köşeye sıkıştıklarında kullandıkları en büyük silah; 'Ölümü gör' lafıdır.

SANKİ özellikle seçmiş gibi en olmayacak, sizi zor durumda bırakacak konularda ısrar ederler. Bu da yetmezmiş gibi bir türlü duracakları yeri bilmez, çekilmez bir hal alırlar.

SİNİRLENİP, ters bir şey söylediğinizde de suçlu siz olursunuz. Üstüne bir de kalp kırdım diye vicdan azabı çektirirler insana.

EN kararlı, en sağlam duruşlu insanı bile canından bezdirip, hayattan soğutabilecek potansiyeldedirler.

TABİİ hepsi aynı değildir bunların. Israr etme derecesine göre kendi içlerinde de çeşitli türlere ayrılırlar.

BU tipler karşısında en doğru hareket, pes etmeyip onları ve ısrarlarını bir kenara iterek yolunuza devam etmektir.

HELE karşı cins tarafından, ilişkisel anlamda yapılan ısrarlar kabus gibidir.

Karşıdaki Kıvanç Tatlıtuğ bile olsa fena halde soğutur insanı.

TUHAF bir şekilde kendilerine de ısrar edilmesinden hoşlanırlar. Baktı ısrar etmiyorsunuz, bu sefer de sizi buna zorlamaya yönelik hareketlerde bulunurlar.

Tuzaklara düşmeyin!

EN önemsiz olay bile eğer kabul edilmediyse onlar için sonuna kadar mücadele edecekleri hayat memat meselesi haline gelir.

EN kötüsü de sizin için çok değerli ve hayatınızdan asla çıkaramayacağınız birinin bu özelliğe sahip olmasıdır.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİRÇOK erkek kadınların çok konuştuğunda şikayetçidir.

Konu dil uzunluğuna geldiğinde ise erkekler kadınlardan çok öndedir!

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ortalama dil uzunluğu kadınlar için 7.9 santim ve erkekler için 8.5 santimetredir.



TESPİTLİ YORUM

@yulaflibar YIRMILI yaşların ortaları, her şey için çok geç ve hiçbir şey için o kadar da geç değil çağı.



NE KADAR OLDU?

Manisa'da Satılmış Araç ismindeki bir vatandaş babasının "Senden adam olmaz" lafına gücenip ismini "Adam" diye değiştireli 5 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@selimpusat13 YAN masada erkek evlenme teklif etti. Kadın diyor ki, "Gündüz vakti kahvaltıda evlenme mi teklif edilir?

Ben böyle hayal etmemiştim." O esnada ortaya sucuk geldi.

Erkek "Aşkım soğutmayalım.

Ben sana akşam da ederim" diye yemeye başladı.

Aşırı haklı. Sucuk önemli tabii.