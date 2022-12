‘Başıma ne geliyorsa hep iyi niyetimden geliyor’ insanları

ONLAR iyi niyeti suistimal edilen zavallı insanlardır.

ETRAFLARI onları kullanmaya çalışan ve halihazırda kullanan insanlarla doludur.

İNSANLAR onlara yükler yükleyip duruyordur.

Hep insanların suçudur, onlar o kadar iyi niyetlidirler ki!

NE kadar da anlaşılmayan bir insandır.

Bu dünya onu hak etmemektedir.

SIK SIK insanların umursamazlığından ve kötülüğünden şikayet ederler.

BÜTÜN toplum bir hasetlik çukuruna düşmüştür. Fakat bu arkadaşlarımız kendilerinin tertemiz kaldıklarından oldukça emindirler.

HERKES onlara ihanet etmekte, her hikayenin sonunda üzülen hep onlar olmaktadır. Çünkü maalesef "iyi niyet" bir tek onlarda vardır.

SÜREKLİ olarak kandırıldıklarını düşünürler.

Mutlaka bir yerlerde onları kandıran birileri vardır.

İLİŞKİLERİ ve arkadaşlıkları pek uzun sürmemekte, bir ihanet ve suistimal skandalıyla yine son bulmaktadır.

BU iyi niyetli arkadaşımızın bir diğer sıkıntısı da yaranamamaktır.

Hep iyi niyetinden kimseye yaranamıyordur.

O TAM bir melektir.

Oysa diğer insanlar ne kadar kötüdür.

KENDİLERİNDEN bahsederken sık sık ne kadar iyi kalpli ve içinde kötülük olmayan insanlar olmalarından bahsederler.

ÇEVRELERİNDEKİ insanlara verilmiş büyük bir hediyedirler. Bu devirde onlar gibi insanlar kalmamıştır.

ÜŞÜTÜP grip bile olsalar, bu bile iyi niyetleri yüzünden olur. Hava bile kötü niyetlidir.

HİÇBİR zaman öz eleştiri yapmazlar, kendilerine yapılan suçlamaları "Ama ben kötü niyetle yapmadım" argümanı ile savuştururlar.

Özetle onlar işin kolayını bulmuş, iyi niyet duyarının dibine çöreklenmiş, kurnaz insanlardır. İnanmayın, herkes kötü, bir tek onlar iyi olamaz değil mi? onedio.com



