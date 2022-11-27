Söylendiği anda bizi gaza getiren cümleler

"Koşun lan kavga var!" 'Sevim koş!'

"Bu işte çok iyi para varmış." İlk yıl sonunda battı.

"Bas gaza aşkım." 'Bağdat Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan...' haberine doğru gider.

"Kanka bir matematik sorusu varmış, yıllardır kimse çözememiş; profesörler bile!" 'Ver bakayım şunu, bir de ben bakayım.'

"Üniversitede kızlar teklif ediyormuş." Ve sırf bunu duyduğu için üniversiteyi kazanır.

"Duydun mu, sayısal yine devretmiş." 'Oo, hemen 6 kolon doldurayım.'

"Türk takımını ciddi bir rakip olarak görmüyoruz." Basmayın kardeşim damarımıza.

"Bedava bir şey dağıtıyorlarmış." Ne olduğunun önemi yok, bedava sirke baldan tatlıdır.

"Son başvuru tarihi bugünmüş." 'Laaann!'

"Lan o eli indir bir kere!" 'İndirmezsem n'olur lan?'

"Bi' daha mı gelicez dünyaya?" Kıt kanaat geçinseniz de bunu deyip acımayacaksınız paraya.

"Abi seviyorsan git konuş bence." Şu gazı verecek arkadaşlardan lazım be!

"Yapamaz kiii yapamaz kiii!" Yaptı, oldu.

"Ceddin deden, neslin baban." İnsanın bir yerleri fethedesi geliyor.

"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Bunları söylemese buralara da gelemeyebilirdik.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BLUETOOTH kelimesi mavi dişli demek olan "Blatand" kelimesinden geliyor.

Bu kelime, 10.

Yüzyıl'da Danimarka'da yaşamış Viking Kralı Harald Bluetooth'un takma adı. Harald Danimarkalı kabileleri birleştirip bir kraliyet kurdu.

Ayrıca Bluetooth'un logosu eski İskandinav harflerinin birleşiminden oluşuyor.

Hagall (H) ve Bjarkan (B), Harald Bluetooh'un da baş harfleri olan H ve B.





TESPİTLİ YORUM

@chickpeapowder KORKU insanı yanlışa sürükler.

Bunu Kaya Çilingiroğlu 'Ferrari mi aldınız?' sorusunu 'Ne Ferayesi?' diye cevapladığında anlamıştım.



ALKIŞLIYORUM

@avukatergunn SABAH kahvaltıda "Dünya Kupasını nasıl Katar'a vermişler ya" dedim, hanım durur mu yapıştırdı cevabı;

"Benim gibi pırlantayı sana verdiler ona şaşırmadın da buna mı şaşırdın?" Hiç fırsat kaçırmıyor hiç… @Meltem3440 KARGOMU getiren kurye beni arayıp evde olmadığımı duyunca "İçinde kırılacak bir şey yoksa balkona fırlatayım abla" dedi. İşte bana böyle yaratıcı ve kesin çözümlerle gelin.

10/10 hizmet.