Uyku deyip geçme

UYKU eksikliği insanları normalden daha aç hissettirir.

Bu gerçekten kanıtlanmış klinik bir deneydir.

GECELERİ 6-7 saat uyuyan insanlar daha uzun yaşar.

Bir de Napolyon uykusu vardır. Günü çok verimli geçirmenize yardımcı olur.

GIDA yoksunluğundan ölmezsiniz ancak uykusuz kalacağınız 10. gün sonunda ölebilirsiniz.

Kim 10 gün uykusuz kalabilir? Akıllara Makinist filmi mi geliyor yoksa? Uyumadan en uzun süre uyanık kalma rekoru 11 gündür. Rekor Randy Gardner'a ait.

ERKEKLER başka erkeklerin hayatını hayal ederek rüyada geçirdiği zamanın % 70'ini harcarlar.

Dedikoducu bir topluluğuz biz.

RÜYALARINIZIN % 50'lik kısımını uyandıktan 5 dakika sonra, % 90'lık kısmını ise 10 dakika içinde unutursunuz.

O yüzden rüyaları anlatma olayları bu kadar azdır. :)

GÖRME engelli insanlar rüyalarında nesneler görebilirler.

Ne mutlu onlara ya. En azından bilimsel olarak bir şeyler görebildiğinin kanıtlanması çok güzel.

DÜNYADA 50 genç yetişkinden 1 tanesi halen geceleri altını ıslatmaktadır.

RÜYALARINIZDA sadece daha önce yüzünü gördüğünüz insanları hayal edebilirsiniz.

Rüyalarınız renkli olsun istiyorsanız daha çok insanla vakit geçirin.

BAZI insanlar gerçekten gözleri açık uyurlar. Bu gayet dinlendirici bir eylemmiş.

İNSANLAR hayatlarının üçte birini uyuyarak geçirirler. Bu da ortalama 25 yıl eder.

Bunun daha az olması için elimizden geleni yapmalıyız.

Daha uzun yaşamanın sırrı 6-7 saatlik uykudan daha azı olmalı.

İNSANLARIN % 12'si sadece siyah-beyaz rüya görürler.

Bu tam Beşiktaş'lıların isteyeceği bir şey.

BİRÇOK insanda hypnophobia (Hipnofobi) korkusu vardır.

Yani, uyuma, uykuya dalma, hipnoz edilme korkusu.

ALARMLI saatler icat edilmeden evvel "tokmakcılar" vardı bu insanlar para karşılığı pencerelere uzun bir çıta ile vurarak uyandırma işi yaparlardı.

UYURKEN hapşırmak imkansızdır. Hiçbir deneyde bu gerçekleştirilememiştir.

'YENİ AY'DA çok rahat ve güzel uyuyan insan, dolunay çıktığında ise tam tersi etkiler görür.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

UGANDA Devlet Başkanı Museveni, İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni'ye "100 inek başlık parası önerip evlenme teklifinde bulunan ve kabul etmezse Roma'yı işgal edeceğini söyleyen" oğlu Kaibinrugaba'yı ordu komutanlığı görevinden aldı.



TESPİTLİ YORUM

@Kadayifdolmasi3 Aylık maddi gelirim neden hemen bitiyorsun yoksa sen aylık maddi gelmirim misin yani Erzurumlu musun?



ALKIŞLIYORUM

ANNECİĞİM, babacığım ve bütün arkadaşlarım; geçen sene sizi o kadar korkuttuğum için özür dilerim.

Ben intihar etmemiştim, sigara içerken pencereden düşmüştüm.

Bunu itiraf etmek o kadar zordu ki bütün bir sene boyunca herkesin üzerime titremesine ve psikolog seanslarına göz yumdum. Ne deseydim? "İçeri koku girmesin diye kafamı iyice pencereden çıkarttım sonra da dengemi kaybedip düştüm" mü?

Birkaç sene anne dırdırı çekmekten iyiydi valla.