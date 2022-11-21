Bunları hatırlıyorsan yaşlandın

KALEM&KASET:

KALEMİ kasete takıp walkman gibi aletlerde pilden tasarruf etmek için bir neslin uyguladığı yöntem...

WALKMAN:

Sony'nin Walkman'i tartışmasız en büyük icatlardan biridir. 1 Temmuz 1979'da tanıtımı yapılan Walkman çıkalı 42 yıl olmuş!

KOKULU SİLGİ:

Keşke kokusunu da ekleyebilsek buraya... Başka desen ve renklileri de vardı ama arılı olanları pek meşhurdu.

ÖNLÜK YAKASI:

Mavi önlük üzerine beyaz yaka... Bazen dantel de olurdu.

Bir de daha eskisi var ki siyah önlükler...

KARNE&ÇAMAŞIR SUYU:

Karnelerdeki 'kırık' diye nitelendirilen düşük notları kendi yöntemleriyle düzelten, yükselten nesil...

KAHVERENGİ ŞİŞEDE MEYVE SUYU:

Bir zamanların efsanesi kahverengi şişede meyve suyu.

Tekrar satmaya başladılar ama eski tadı verir mi bilinmez.

JETONLU TELEFONLAR:

Jeton atıp konuşulan telefonlar... Kimileri jetonu delip ip geçirerek aynı jetonla defalarca arama yapardı...

Bundan sonra kartlı sisteme dönüldü ama onlar da artık kullanılmıyor.

ÇİFT KATLI OTOBÜSLER:

Uzun süre devam etmese de bir zamanlar çift katlı otobüsler vardı...

LEBLEBİ TOZU:

Yerken boğulma tehlikesi geçirdiğinizden eminiz ama doğruya doğru tadı bu tehlikeye değer :)

MERDANELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ:

Yıkarken paldır küldür hareket edip ses çıkartması bir yana, yıkadıktan sonra çamaşırları sıkarken merdaneye parmak sıkışmasıyla kırılma tehlikesi yaşatıyordu...

TÜPLÜ TELEVİZYON:

Açılırken ses çıkartır, kapandıktan sonra ses çıkartır...

Açılmakta sorun yaşayıp karıncalandığında üstüne vurarak çalıştırmayı denemeniz, bir de mıknatıs tutup bozduysanız :)

SOKAKTA AYI OYNATILMASI/ SEYYAR SALINCAK:

Sokakta ayı oynatılmasını şu an tasvip etmiyoruz ancak o zamanlar çok dikkat çeken bir aktiviteydi ama şu seyyar salıncaklar...

Lunaparkta atlıkarıncaya binmek bile o tadı vermez...

GAZ LAMBASI:

Önceden (bayağı önceden) köy yerleşimlerinde elektrik erişimi sağlanmadığında, büyük yerleşim yerlerinde ise elektrik kesintilerinde kullanılırmış... Ama o fitil, gaz yağını doldurması...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

FETTUCINE

Alfredo makarna, 1908 yılında Alfredo di Lelio tarafından doğum yaptıktan sonra başka hiçbir şey yiyemeyen eşi için keşfedilmiş bir yemektir.

Alfredo, eşinin sağlığından endişe duyunca onun için besin değeri yüksek bir yemek hazırlama istemişti. Önce makarnayı, tereyağ ve parmesan peyniri ile karıştırmış, daha sonra da üzerine tavuk eti eklemiştir.



TESPİTLİ YORUM

"BİZ burada bir aileyiz" sözü, yöneticilerin bedavaya fazladan iş yaptırmak için uydurduğu bir yalandır.

@ishayatirehberi



ALKIŞLIYORUM

@mozge ALTI yıldır ehliyeti olan ama birkaç aydır araba kullanan bir arkadaşla yoldayız. Kapı açık kalmış fark etmedik. Gösterge panelinde işaret yanıyor. O işaret ne dedim.

Diyor ki "ÖNEMLİ DEĞİL O ARADA

YANIYOR..."

@turuncu_cc.

1998'DE 4. hakem olarak görev aldığım PTT 1. Lig maçında kayıp zaman olarak eski sevgilimin fotoğrafını gösterdiğim için meslekten men edildim...