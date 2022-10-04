Yoksa siz Misophonia mısınız?

MISOPHONIA; ağız şapırtısı, çay höpürdetmesi, sinek vızıltısı, çekirdek sesi, kapı gıcırtısı ve benzeri seslerden nefret etme durumudur.

GENELLİKLE en nefret edilen ses ağız şapırtısıdır. Masada yemek yerken ses çıkaran kişilere öldüresiye bakışlar fırlatırsınız.

BAZEN bu çileye dayanamaz sinirden ağlamak istersiniz, hatta ağlarsınız.

AİLENİZLE birlikte yemek yiyemez olursunuz.

Masadan kalkıp gittiğiniz, başka odada yemek yediğiniz zamanlar olur.

AĞZINI kapatmadan sakız çiğneyen insanları öldürmek istersiniz.

NEFES seslerini sevmediğinizden, gecenin sessiz saatlerinde başka birisiyle yatağı paylaşamazsınız.

SICAK içecekleri içerken höpürdetenler olur, onların neden böyle iğrenç bir şey yaptıklarına anlam veremezsiniz.

ONLARI anlamak için onları taklit etmeye çalışırsınız; fakat yapamazsınız.

KENDİ kendinize kaçış yolları ararsınız ve kulaklık takarsınız, biraz olsun rahatlatır. Ama çevrenizdekiler bu duruma alınabilir ama zamanla alışırlar.

SİZİN gibi başka insanlar olduğunu görür, biraz sevinirsiniz.

DURUM sosyal hayatınızı çok olumsuz etkiler. Durum ilerler, bir psikiyatra gidersiniz.

DURUMU kabullenirsiniz ve kalıcı çözümler ararken çevrenizden de anlayış beklersiniz.

MISOPHONIA, henüz kalıcı tedavisi bulunamamış ciddi bir hastalıktır, lütfen onlara destek verip anlayış gösterelim.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

2002'de Madagaskar ekibi Stade Olympique L'Emryne, şampiyon AS Adema karşısında kendi kalesine 149 gol attı. Bu ilginç girişimin nedeni ise bir önceki maçta hakemin verdiği kararları protesto etmek içindi.



TESPİTLİ YORUM

@onurozsumbull Aşık olan bir arkadaşıma "Aşık olduğunu nereden anladın?" dediğimde "Kriterlerimi unuttum, hayallerimin ve hedeflerimin sadece içinde o da varsa gerçekleşmesini istediğimi fark ettim" dedi.. Belki de aşkın en güzel tariflerinden biri.



NE KADAR OLDU?

Antalya'da elektriklerin sık sık kesilmesi üzerine Güvenlik Mahallesi sakinleri İmam Mevlüt A. ile birlikte "elektrik duasına" çıkalı 18 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

Sağlıklı olduğu için pahalı olsa da çay içerken kullanayım diye aldığım ve misafirlerimden sakındığım esmer şekeri bitmesin diye kendimin de kullanmadığımı fark ettim. Yine cin gibiyim maşallah...