DELİLİKLE dahilik arasındaki ince çizgide gidip gelmek...
Kafada bir sırat köprüsü imajı oluşturur.
VAROLUŞ sıkıntısı çekerek benliğin dehlizlerinde kaybolmak.
Navigasyon kullansaydın kanka?
BİREY olmayı başarmak ve toplumun girift yapısıyla barışık olmak Anlıyorum... Çay içer misin?
METROPOL insanının korkunç yalnızlığı...
Köşedeki kahvedeyiz, sıkılırsan gel.
DÜZENİN acımasız çarklarına sıkışıp kalmak.
SGK var mı sende?
Hastaneye bir gidip baktırsan?
BEYİNDE varolan imgelerin güçlü bir nesneye dönüşmesi...
Mesela zigon sehpa?
ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİN fikirlerini empoze ederek tezini savunmak...
Çok ayıp etmişler onlar!
GLOBALLEŞEN yapının içinde yer etmiş bir gerçeği inkar etmek.
Yoo valla ben demedim öyle bir şey, belki bu demiştir.
GENİŞ bir yelpazede yer alan değişkenleri konjonktür bağlamında değerlendirmek...
Ben değerlendiremiycem galiba, arkadaş yapsın.
KAYNAĞI belli sorunsalları iğdiş ederek yok etmeye çalışmak.
Yani tabii... Olmasa iyi olurmuş.
AT gözlüklerinden arınıp biraz daha vizyonlu davranmak...
Bende aynalı olandan var ama yeni aldım, atmıyım şimdi.
KİMSENİN tahakkümü altına girmeden iradesel olarak içindeki subjeyi ortaya çıkartmak...
Tuvalet koridorun sonunda.
Sözlerinde en ufak bir özneyi hedef almadan çok açık alt metinler ile moderniteyi yermek...
Allah kabul etsin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
YAPILAN araştırmalara göre Avustralya Misk Ördeği, insan konuşmalarını taklit etmeye çalışır. Söylediği en uzun cümle ise 'Sen bir salaksın'dır.
TESPİTLİ YORUM
@avukatergunn EN iyi çökertme kebabını eski eşim Nurcan yapardı, malzeme olarak gençliğimi kullandı...
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bir metrobüsün şoförü, kulaklıkla müzik dinlerken müziğin sesini kısmayan gence uçan tekme atalı 12 YIL OLDU
ALKIŞLIYORUM
@siznediyor 4.5 yaşındaki Ahmed Vefa, dün okuldan gelince "Öğretmen koştuğum için beni uyardı, ben de ağladım ama sonra iyi anılarımı düşününce ağlamam geçti" dedi.
"İyi anıların ne oğlum bizi mi düşündün?" dedim.
Diyor ki "Spiderman izlediğim günleri düşündüm." :))
Entel tümceler
DELİLİKLE dahilik arasındaki ince çizgide gidip gelmek...
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