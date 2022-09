Yancılar

EN klasik yancı modeli, toplu taşımada omuz üstünden yandaki gazeteye, günümüzde telefona sarkan kişi...

OKEY masalarının değişmez unsurudur bunlar, hatta ismin kaynağı da okey masasıdır.

OKUL sıralarından da tanırız onları, grup ödevlerinde sınıfın en inek çocuğuna en hızlı ilişendir onlar.

EN güzel kızların, en karizmatik adamların hep bir yancısı vardır.

KENDİLERİNE siyaset sahnesinde de her dem yer bulmuşlardır.

HAYVANLAR alemi her ne kadar yancılarla doluysa da en bilineni pire olabilir.

ONLARI asla yalnız göremezsiniz, yapıştıklarını bırakmazlar.

YANCILAR ana karakterlerin parlamasını sağlar; bu nedenle bütün süper kahramanların da bir yancısı vardır ve olmalıdır.

MEMLEKETİMİZİN en tipik yancı karakterlerinden biri de röportaja kendini zorla dahil edenlerdir.

DUYGU sömürüsü en gelişmiş özelliklerindendir.

Size hep ihtiyaçları vardır, hayat onlara hiç mi hiç gülmemiştir.

GELİP bir gün evinize yerleşiverirse hiç şaşırmayın.

Bir gece ile başlarlar, kovmadan uzaklaşmazlar.

BİR yancınız varsa sevgilinizle bile başbaşa kalmanız imkansızdır.

ORTAMI gazlamak, dedikodunun gözüne vurmak, birilerini dolduruşa getirmek en büyük eğlencelerindendir.

YANCILAR sınırlı kaynakları bölüşmekten hoşlanmazlar. Sağlam alan savunması yaparlar.

KENDİMİZLE yüzleştiğimizde görürüz ki aslında herkesin içinde de biraz yancılık vardır...



