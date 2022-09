Sinir bozucu anlar

DAKİKALARDIR sabırla beklediğiniz ödeme kasasında size sıra geldiğinde fiş rulosunun bitivermesi.

Neden hep ben neden?!

AYLAR öncesinden plan yapmaya başladığınız, hayallerinizi süsleyen o etkinliği olacağı gün hayır diyemeyeceğiniz misafirlerin geliyor olması.

Sevgili halacığım son dakika mı haber verilir bu?

ÇAĞRI merkezinde müşteri temsilcisine bağlanmak için dakikalarca bekleyip tam bağlanacakken hattın kesilmesi.

Çığlık atmamak elde değil!

ACELE bir iş için evden çıktığınızda rastgele giydiğiniz bir ayakkabının ayağınızı vurması.

Sanki ayağında çivi varmış gibi hissedersin, kötü denk gelişlerin kraliçesi!

TÜM gün hazırlanıp özen gösterdiğiniz imajınız gökyüzünün aleyhinize işlemesiyle yerle bir olur.

Şans o ki her zaman yanında taşıdığın şemsiyen bir şekilde çantandan çıkıvermiştir.

GÜNLERDİR sepetinizde tutup indirimi beklediğiniz o son ürünü, birisi alıp uzaklara götürür.

Ağlasan da çare yok!

SIRA beklememek için sadece bir el çantası ile gittiğiniz uçakta yer kalmaması dolayısıyla mecburen kayıt için sıraya girmek.

Ben niye kendimden ödün verdim o zaman?

O pantolonu ve kazağı da koyabilirdim!

HER zaman gittiğiniz kuaföre gittiğinizde kapalı olduğunu görmek ve yapılmayı bekleyen saçlarınızla kala kalmak.

YAĞMURLU bir günde aceleyle toplu taşıma kullanmak istersiniz ve kartınızda hiç para kalmamıştır. Etrafta açık bir dolum bayisi de yoktur.

Tek tek insanlara sormak zorunda kalırsınız.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

BİR zamanlar, Napolyon Bonaparte tavşanlar tarafından saldırıya uğradı. Kendisi ve adamları için bir tavşanların başka hayvanları avlamasını talep etmişti.

Genelkurmay Başkanı grubu kurdu ve adamlar bu görev verildiğinde yaklaşık 3.000 tavşan toplandı.

Tavşanlar kafeslerinden serbest bırakıldıklarında av başlamaya hazırdı.

En azından plan buydu! Ama tavşanlar, hızlı ve durdurulamaz bir hücumla Bonaparte ve adamlarına doğru hücuma geçtiler. Sanırım Napolyon'un en büyük yenilgisi buydu.

TESPİTLİ YORUM

"Kurtarıcı rolüne girerek destek verdiğiniz kişinin, güçlendiği zaman bırakacağı ilk kişi siz olursunuz.

Çünkü size baktıkça eski zayıflığını hatırlayacaktır.

Eskiler buna"Körün gözü açıldığında kırdığı ilk şey bastonudur" demiş.

ALKIŞLIYORUM

HERKES kursta, araba sürmeye, ehliyete adapte olmuş. İki genç kızın konuşmasını harfiyen aktarıyorum.

"Sen mümkün değil bu araba sürme işini yapamazsın." "Niyeymiş o?" "Senin reflekslerin iyi değil." "Ne yapalım yani; ben de onları kullanmam o zaman!" O reflekssiz arkadaşımız şu an trafikte, haberiniz olsun diye şeettim..