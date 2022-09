Araba aşkı olanlar buraya

ARABA aşkı olan arkadaşlar sürekli çevreden, aileden, arkadaşlardan vs. baskı görürler. Onlara kızmayın lütfen.

Onların da hobisi bu yani ne olmuş ki?

BAGAJLARINDA dudak uçuklatacak fiyatlara alınmış bilimum çeşit temizlik malzemesi her daim hazırdır.

EN ufak boşluklarını arabayla uğraşarak geçirirler.

EVDE "sadece" bezler için çamaşır makinası çalıştır-makla suçlanır, bu konu ile ilgili sürekli tartışma yaşarlar.

GÜDERİ olmazsa olmazlarındandır.

HER daim arabanın gevşemiş, bir vidası çıkan bir yeri veya herhangi bir problem için tam teşkilat takım çantası bagajdan eksik olmaz.

Demirbaşlardandır.

HASTALIK derecesine göre 2-3 ayda bir pasta cila yapar-yaptırırlar. (Ayda bir yapanı görülmüştür.)

HAVA şartları araba yıkamak için önemli bir unsur değildir. Kafaya koyulduysa o araba yıkanacak!

EVDE bulunan bilimum araba parçası anneyi-eşi rahatsız eder, sürekli çöpe atmakla tehtit edilirler.

ARABASI onlar için adeta bir evlat gibidir, arabaya vereceğiniz en ufak bir zarar ya da geçeceğiniz ufak bir dalga bir anda büyüyebilir, sinirden sağa sola saldırmaya başlayabilirler.

O LASTİK parlayacak bu arada....

ODALARI ne kadar dağınık olursa olsun, bagaj her zaman ip gibidir. Dağıldı mı rahatsız olurlar.

ARABANIN herhangi bir yerinde en ufak bir toz zerresi göremezsiniz.

TADILATLARLA ilgili bilgi sahibidirler. Çoğu zaman kendi işlerini kendileri hallederler.

Bİ DE unutmadan, arabalarına aşıktırlar. Adeta ilişki yaşarlar ve onlarla konuşurlar.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Demokrasi insanlarla sınırlı değildir, demokratik davranış sergileyen birçok maymun türü vardır.

Afrika maymun sürüsünde, hangi yöne gidileceğine karar vermek için demokrasi kullanılır. Dişiler ayağa kalkar, belirli bir yöne bakar ve sonra geri yatar. En çok bakışı alan yön, sonrasında gidilen yön olur.



TESPİTLİ YORUM

@nessiano Kahvaltısını evde yapıp çıkan tayfa, kendini hemen belli ediyor.

Yanaklar al al, gözler parlak.

Bir de poğaça yiyenlere bak Zombi gibiler.



NE KADAR OLDU?

Canlı yayında telefonla konuşan Mahmut Tuncer, "Yahu benim arabayı çekiyorlarmış, ben gidiyorum" diyerek programı terk edeli

14 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

@feykasli1 Kızımın bileziği kopmuş getirdi, yapmaya çalışırken daha kötü kopardım.

"Kızdın mı bana" diyorum, "Hayır sana verdiğim için kendime kızdım" diyor. :)