Erkeklerden veryansın

"SANA kafamı dağıtmak için yürüyüşlere çıktığımı ve araba kullandığımı söylediğimde, bu senden nefret ettiğim anlamına gelmez."

"SÖYLEDİĞİNİZ her şeyi dinlemek, hepsini anlamak ve yine de 5 dakika sonra özellikle baskı altındayken unutmak tamamen mümkün."

"DUYGULARIM hakkında konuştuğumda duyulmak, anlaşılmak ve değişecek bir şey istiyorum.

Erkeğin de bir kalbi var."

"O PEMBE pastel çarşafları ve duvar kağıtlarını istiyorsan, ben de duvara Müslüm Baba posterini yapıştırıyorum."

"İŞYERİNDE stresli bir haftanın ardından bu hafta sonu evde kalıp rahatlamak istiyorum.

Beni zorla bir yerlere sürüklemeye çalışma."

"LAF sokma. Ne söylemek istiyorsan direkt söyle. İpuçları bizim üzerimizde pek işe yaramıyor."

"EVLİLİKTEN korkmuyoruz. Boşanmaktan korkuyoruz. "

"BAZEN sevgiyi, sıcaklığı ve pohpohlamayı seviyoruz - sadece seksi değil."

"KIZGIN değilim, sadece söyleyecek hiçbir şeyim yok."

"HİÇBİR şey yapmadığımızı söylediğimizde bunu istediğimiz içindir.

Herhangi bir şey yapmak istemiyoruzdur. Bu boşluğu doldurmaya çalışmayın."

"SIRF gözümden yaşlar akmıyor diye senin kadar üzgün olmadığım anlamına gelmiyor."

"SENDEN farklı bir kadınla konuşmam onunla sevişmek istediğim anlamına gelmiyor.

İşyerinden, okuldan, büyüdüğüm mahalleden bir arkadaşım olabilir."

haberself.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde Roambee Corporation isimli firmadan GPS cihazları çalınmış.

Firma, cihazların yerini takip ettikleri için hırsızlar birkaç saat içinde yakalanmış.

Yani bir de bizim Türk hırsızlara gülüyoruz.



TESPİTLİ YORUM

@futbolofansif Erkek adam sevdiği kıza açılmaz, kızı başkasına kaptırır sonra da aşk acısı çeker.



NE KADAR OLDU?

Beylikdüzü'nde Fehmi A.isimli bir kişi, arsanın kaporası olan 20 bin TL'yi ATM yutunca ATM'ye balta ile saldıralı 3 YIL OLDU



AlkışlıYorum

@IlayYildiz Bir hasta bacağım ağrıyor diye gelmişti, röntgen istedim.

Röntgende bacağında 3 tane saçma vardı, dedim ki bu nasıl olabilir?

"Hocam dün düğüne gittim orda vuruldum galiba fark edememişim" diyor. Adam bacağına kurşun yemiş halay çekerken fark etmemiş.