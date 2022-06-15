Bush’un boş gafları

2001-2009 arasında görev yapan ve Irak Savaşı ile akıllarda kalan 43. ABD Başkanı Bush, aynı zamanda pek çok pot kıran biriydi.

EĞER başaramazsak, başarısız olmamız riski doğar.

BAYAN Bush'a ve astronot meslektaşlarıma 'Hoşgeldiniz' diyorum.

MARS aslında bizimle aynı yörüngededir, güneşten aynı uzaklıkta sayılır.

Kanalların ve inanıyorum ki suyun fotoğrafını gördük.

Eğer su varsa, oksijen de var demektir. Eğer oksijen varsa, nefes alabiliriz.

YAHUDİ soykırımı, ulusumuzun tarihinde utanılacak bir dönemdir.

Yani yüzyılımızın tarihinde demek istiyorum. Ama hepimiz bu yüzyılda yaşadık.

Ben bu yüzyılda yaşamadım.

GEÇMİŞTE iyi kararlar verdim. Gelecekte de iyi kararlar verdim.

Gelecek, yarın daha iyi olacak.

DÜNYANIN en iyi eğitilmiş Amerikan halkına sahip olacağız.

YAPTIĞIM bütün yanlış açıklamaları bugün yine savunurum.

SEÇIME katılma oranının düşük olması, daha az sayıda kişinin sandık başına gitmesi demektir.

LOS Angeles'taki ayaklanma ve cinayetleri bana sorduklarında, yanıtım basit oldu.

Ayaklanmaların sorumlusu kim? Ayaklanmacılar.

Cinayetlerin sorumlusu kim? Katiller.

OLABİLECEK veya olmayabilecek öngörülemeyen olaylara hazırız.

NASA için uzay hala yüksek bir önceliktir.

AMERİKAN halkı Bush'un yapacağı veya yapmayacağı yanlış alıntıları bilmek istemeyecektir.

ÇEVREYE zarar veren kirlilik değildir, havamız ve suyumuzda mevcut saf olmayan şeylerdir.

İNSANOĞLUNUN güneş sistemine girme zamanı gelmiştir.

SONUÇ: Bush, kurduğu cümleleri kendisinin de anlamadığını düşündüğüm bir kişiliktir. eksiseyler.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İran ordusu, 2007 yılında 14 sincabı ajan oldukları gerekçesiyle tutukladı.



TESPİTLİ YORUM

@dogupriv Erkek adam manitasını ilgisiz bırakmaz.

Tırnağı kırıldığında gerekirse devlet meselesi haline getirir, gün boyu manitasına nöbetçi nail artist arar.



NE KADAR OLDU?

İzmir'de bir abimiz makatına kompresör makinesi ile hava verip arkadaşını komaya soktuktan sonra "Bu sadece bir şakaydı. O da bana yapmıştı" diyerek açıklama yapalı 12 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BÜYÜK ameliyatımdan çıktıktan sonra, bir saatlik aralıklarla doktorlar ve hemşireler sürekli gaz kontrollerine geldiler. Gülsem mi ağlasam mı, bilemedim. Üçüncü gece çok sesli bir gaz çıkışı sonrası etrafımdaki herkes beni alkışlıyordu. Gözlerim doldu, kendimle gurur duydum. Bir gün bu sese bu kadar şükredeceğim aklıma gelmezdi.