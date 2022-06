Sabah insanı olmayanlar

UYANMAK için en en en az 3 alarma ihtiyacınız var.

Çünkü 4.'den itibaren ciddiye almaya başlıyorsunuz.

BAZEN sizi uyandırmak için ev arkadaşınız, aileniz ya da sevgiliniz tarafından değişik metodlar denenmeli.

HER sabahın yaklaşık 20-30 dakikasını Zombie olarak geçiriyorsunuz.

DUŞTA uyuyakalmak yabancısı olduğunuz bir şey değil. Oysa ki ayılmak için girmiştim lan.

TUVALETTE DE kendinizden geçmişliğiniz yok değil.

NE kadar istekli olursanız olun, "sabah egzersizi" diye bir şey yok. Olamıyor.

ASLA kendinizi toparlayacak kadar erken uyanamadığınız için, saçlarınız genelde dağınık halde.

GEÇ kalmak üzere olduğunuz için tişörtün kırışıklığı da umrunuzda değil bazen.

HELE Ki "şöyle bir" yapılmış makyaj...

KAHVESİZ ya da herhangi bir uyarıcısız güne başlamanız neredeyse imkansız.

VE eğer fonksiyonel bir insan olmak istiyorsanız, normal insanlardan 5 kat kadar fazla kahve tüketmeniz gerekebiliyor.

BU DA size bazen ufak bir servete mal olabiliyor.

KAHVALTI öğünü sizin için sadece hafta sonu var olan bir gerçek, çünkü asla kalkıp hazırlayıp yiyecek kadar erken kalkmadınız. Bu da sizi gün boyu açlıktan gözü dönmüş ve hırçın biri yapıyor.

EĞER sabah trafiğine takılırsanız bunu avantajınıza çevirmek işten değil.

YA DA toplu taşımanın hakkını vermek.

HER ne olursa olsun işe yetişmek için zamanla bir yarış içerisindesiniz.

OKUL hayatınızın sabah dersleri hep böyle geçti.

İŞ hayatınızda da toplantılar sizin için sadece "kafa sallama" ve sonra ufak bir uyku çekmeden ibaret.

BAZEN abartıyorsunuz, başınız bile düşüyor.

İŞTE ilk birkaç saat, kendinize gelene kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorsunuz.

ÖĞLEN yemeğine çıktığınızda öğleden önceki "uyuma aktivitenizin" sonucu olan yüz-göz şişkinliğinizi saklamak durumundasınız.

İSTEMEDEN DE olsa sabahları neşeli olabilen insanlara karşı iğneleyici olmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz, çünkü nasıl böylesine neşeli olduklarına dair en ufak bir fikriniz yok.

KEŞKE yeterince "siesta" aralıklarınız olsa.



