Kavanoz adam
Şahsi tecrübelerime dayanarak kavanozun altını masa ya da mutfak tezgahı gibi düz bir yüzeye sabitleyip kapağa abanmak ya da üzerine kavanozdan sıçrayacak / fışkıracak nevalenin üstünüze gelmesini engelleyecek bez ya da havlu benzeri tampon koyarak kapağı açmayı denemeyi ve bu tarz ortamlarda mors olmamak için bol bol şınav çekmeyi, dambıl çalışmayı ya da yalnız yemek yemeyi tavsiye edebilirim.
ERKEKLER ŞİKAYETÇİ Mİ?
Erkekler bundan şikayetçi mi?.. Yoo, gayet memnun. Bu misyonu iltifat olarak, erkekliğin şanından gördükleri doğrudur.
Düşünsenize bir erkeğin kavanozu açarkenki mimiklerine.
Kavanozu eline alır. Yüzünde açarım canım merak etme havası ile koltuklar kabarır.
Bazıları bütün gücünü kullanır, şansı yaver gittiyse ilk hamlede açar. Fakat açamadı mı...
Hemen "Elimden kayıyor bir havlu alayım" der. Yüzdeki karizmayı sarsan bir mimik oluşur.
Havlu materyali ile tekrar denenir.
Dayanır, kabız olmuş gibi yüzündeki bütün damarlar ortaya çıkar. Açılmadı mı?.. Karşı tarafa yedik mi naneyi, karizmayı dağıttık mı diye çaktırmadan bakış atılır.
O durumda Küçük Emrah'ın bakışları halt etmiş olur.
O sırada karşıdaki kadın:
"Tamam hayatım dinlen sonra yaparsın ya da başka bir yol buluruz" derse, işte o an erkekliğine laf atmış gibi olur. Daha çok hırs yapılır, iyice nefes alınır "Haaaayyyttt" diye bir ses duyulur. Kabız işlemi devam eder, damarlar iyice şeffaflaşmış olarak görülebilir. Ve işteee kahramanımız bir Herkül bir Heman yani süper kahraman gibi elindeki kavanozu gururla karşısındakine teslim eder.
Bir teşekkür bekler. Teşekkürü alınca arkasına bile bakmadan bir süper kahraman ya da dünyanın en güçlü adamı edasıyla içerdeki odaya gider.
Tüm kadınların kavanozun kenarını ocakta ısıtarak veya kapağını kanırtarak kavanozun havasını alıp rahatlıkla açabildiklerini fark ettikleri gün, bitecek olan misyondur. Tabii erkeklerinizi şımartmaya ve tüm kavanozları onlara açtırmaya devam edebilirsiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1 saat boyunca gülmek, 30 dakika boyunca ağırlık çalışmaya denk oranda kalori yaktırır.
TESPİTLİ YORUM
Türk kızına sormuşlar:
"Fotoğraf altına yazdığın şarkı sözü/şiir ile ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz?" O da demiş ki;
"Uf sana ne be salakkk!"
NE KADAR OLDU?
Mersin'de intihar etmek için tren raylarının üzerine yatan bir kişi, durumu fark ederek treni durduran makinistin kafasını taşla yaralayarak kaçalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arkadaşlarla çocukluk korkularından bahsedip gülüyoruz.
Sevgilim çocukken ninjalardan çok korktuğunu, onlar yüzünden geceleri uyku uyuyamadığını anlatıyor.
Başka bir arkadaşımızdan beni yerlere yatıran yorum gecikmiyor:
''Köy yerinde nerede buldun lan ninjayı?''
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