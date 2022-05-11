Cool olma meselesi...

TÜRKÇE'DE tam karşılığını bulmak zor; ama cool olmayı, "Bir tarza sahip olmak", "Karizmatik olmak" ya da "Havalı olmak" gibi düşünebiliriz. Ama biz sizin için TDK'ya bir öneri sunalım dedik ve cool kelimesinin karşılığını Türkçe olarak "Çok artisgeçli karizmageç" olarak düşündük.

Gavurun bulduğu ve kullandığı cool kelimesi, sıfat olarak bazı kişilerin üstüne konduğunda onlara bir hava katmaktadır.

Eğer doğrudan Türkçe'ye çevireceksek, gavurun cool dediği insanı da Türkiye şartlarında incelememiz gerekir.

Ona bakıp buna cool yerine ne demeliyiz diye düşünmeliyiz.

Çünkü gavur, boynunda 15 kilo altın olan, altında Hummer olan zenciye cool diyor, veya avril gibi emogotik kişilere tikky alemini sembolize edenlere...

Eğer ecnebilerin deyişiyle çevirirsek bizim dilimizde şimdi burda malzeme olur millete diye yazmıyorum.

Siz anlayın.

Ama Türkiyemiz'de cool kelimesi karizmatik oluyor.

Fakat tezatlar da var.

Mesela nasıl görelim...

BERKCAN selam vermez "cool" olur, Ahmet selam vermez "odun" sayılır.

PELİN kimseyle samimi olmaz "cool kız" olur, Ayşe kimseyle samimi olmaz "asosyal" sayılır.

SELİN erkeklere yüz vermez "cool hatun" olur, Fatma erkeklere yüz vermez "sorunlu" olur.

BORA etrafa küçümseyici bakışlar atar "cool adam" olur, Mahmut öyle baksa "gıcık, uyuz" sayılır.

KORAY bir köşedeçevreyi süzer "cool çocuk" olur, Necati böyle yapınca "depresyonda" sanılır.

Eğer cool görünmek isterseniz.

Sırtı geriye atıp bacakları dışa doğru açarak göğsü kabartıp omuzları kaldırarak yürünür. İlk zamanlar bel ağrısı yapıyor ama sonra alışıyorsunuz.

Bir de yakalı bi şeyler giyip yakalarını kaldırın çok etkili bir yöntem.

Sonradan cool olduğunuz anlaşılacak ama ilk görüşte cool'luk diye biz buna deriz. Peki yukarda yazdıklarım yalan mı?!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1888'de üretilmiş öksürük şurubunun içeriği:

Alkol Hint keneviri Kloroform Morfin Sülfirik asit.



TESPİTLİ YORUM

TELEFONUNU kaybetmekten daha kötü olan tek şey; telefonunu sessizdeyken kaybetmek.



NE KADAR OLDU?

İstanbul'da Ahmet Ö. adında bir şahıs, canı sıkılınca önce polise kendini ihbar edip polisle kovalamaca oynayalı 8 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

ÖĞRETMENİ, kardeşime bir cümle vermiş ve bunun devamını getirerek bir hikaye yazmasını istemiş. Cümle şu: "Ali günün ilk ışıkları ile kalktığında yatağından hafifçe doğruldu ve pencereye doğru yürüdü." Bizim tembel teneke devamını getirmiş: "Ali pencereden sarkayım derken öldü." Giriş tamam, sonuç tamam da gelişme nerede yavrucum? Onu bırak Ali de neye uğradığını şaşırdı. Birazcık yaşasaydı bari çocukcağız.