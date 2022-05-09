Burnunu karıştırMA!

TRAFİKTE giderken gördüğüm bir manzarayı aktarayım.

Trafik yavaş yavaş ilerlerken, lüks bir cip yanımıza yanaştı.

Cipin içinde, saçları son derece civciv kıvamında, boya kutusundan çıkma, gözlüklerini çekmiş, hava kapalı da olsa 'Gözlüksüz çıkmam abi!' havalarında son derece bir hatun vardı. Buraya kadar ne var? Evet, işin kısmı bundan sonraydı. Trafikte birçok erkeğin burnundan Maden Teknik Arama Enstisütüsü'nden çıkma gibi maden çıkarmaya çalıştığını gördük. Ama bir bayanın neredeyse beynine kadar soktuğu parmağı çok görmedik.

İğrenç bir görüntüydü. Hele göz göze geldiğimizde, hızla elini burnundan çekerek üstüne silmesi hayal kırıklığı.

Nevada'da yapılan bir araştırmaya göre burun karıştırma, araba kullanan erkeklerinin yüzde 90'ının kırmızı ışıkta durduklarında yaptığı eylem. Hadi bunu biliyoruz ama bir bayana hiç yakışmayan bir durumdu. Aslında iğreniyorsunuz ama sizin de yaptığı bir durumdur. Hatta zevk bile alıyorsunuz.

Sadece halka açık yerlerde biraz mide bulandırıcı olabilir.

Birçok insan için strese faydalı, rahatlamak ve öze dönmek için birebirdir. Bir nevi ihtiyaçtır.

Gorillerin burun delikleri neden büyüktür? Çünkü parmakları da büyüktür.

İtina gerektiren iştir.

3 ana malzemeye ihtiyaç vardır:

1- İÇİ dolu burun.

2- ZEKİ, çevik, kendine güvenen, korkusuz kullanıcı.

3- KIVRIMLI hatlara sahip parmak.

Genelde 3 parmak kullanılır.

Baş parmak: Genelde burnun dış duvarındaki malzemeyi hızlı bir karıştırma için.

İşaret parmağı: Genel karıştırma işlemlerinde, her yöne çalışmak için.

Serçe parmak: Daha derinlerdeki, nokta atışı yapılası malzemelere yönelik karıştırmalar sırasında kullanılır.

Eğer açık bir yerde refleks olarak yapılıyorsa, genelde insan kendine geldiğinde "Acaba kimse gördü mü?" diye etrafına bakar. Örneğin; bir arkadaşım, bu işi balkonda yaptıktan sonra sanki ona bakan biri var da, bu da onu görmüş gibi 360 derece etrafına el sallıyordu. Hani sen beni yakaladın da, ben de senin farkındayım hesabı. Çakal seni...



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1901'de Kaliforniya'da ebedi bir ampul bağlandı. 120 yıl sonra bugün hala yanıyor.

Bu çalışma ürünlerin nasıl kasıtlı olarak modern teknolojide kalıcı olmayacak şekilde üretildiğinin güçlü bir kanıtı olarak gösteriliyor.



TESPİTLİ YORUM

Dünya malı dünyada kalıyorsa mal gibi davransak hiç ölmeyiz. Aha ölümsüzlüğü buldum. Kafam yine zehir.



NE KADAR OLDU?

Pandemi yüzünden aylardır kapalı olan kıraathane, sırf polisten kaçmak için 1 km tünel açalı 2 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

BENDEN sadaka olarak ekmek parası isteyen; para verdikten sonra da ''Allah ölmüşlerine kavuştursun kızım'' diye dua eden amca parayı az bulmuş olamaz değil mi? Olsa olsa dili sürçmüştür, evet, kesin öyle olmuştur...

YENGEM direksiyon dersi alıyor. Direksiyon hocasının sözlerini aynen aktarıyorum:

X Hanım, sayenizde her derste doğmamış çocuğumu düşürüyorum.