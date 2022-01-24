Komik hırsızlıklar-1

AMERİKA'DA Florida'nın Tallahassee kentinde Jaron Grosby ile Wesley Jackson, bir evden iki televizyon çaldı.

Unuttukları kumandaları almaya dönünce de yakalandılar.

GÜNEY CAROLİNA'NIN

Aiken kentinde süpermarketten iki kasa bira çalan hırsız aracına binip kaçtı. Ancak 100 metre sonra benzini bitince arkasından koşan kasiyer onu yakalayıp dövdü.

OKLAHOMA eyaletinde bir tutuklu kaçırdığı arabayla yolunu kaybedince 911, yani polisten yardım istedi. Kısa süre sonra yakalanan şaşkın hırsız araba çalmaktan iki kat ceza aldı.

OHİO'DA şerifin yanında yan komşusu kuru temizleyiciyi soymaya kalkınca William Ladd, dükkan sahibine "Paraları ver" derken şerifin "Eller yukarı" sesini duydu.

İNGİLTERE'NİN Kent şehrinde High Street Bankası'na öğlen gelen adam, veznedara "17.00'de gelip paraları alacağım, hazırlığınızı yapın" yazılı bir kağıt uzatıp gitti. Söylediği saatte gelince onu polisler karşıladı.

SAMSUN'DA ev ve işyerine giren hırsız veya hırsızlar, televizyon, uydu cihazı, mermi, kamera, çeyiz eşyası, para, ziynet eşyası ile park halindeki yolcu otobüsünden mazot çaldı.

HIRSIZLIK çetesi telsizle haberleşmiş:

BURSA Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda Bursa, Ankara, Kütahya, Bolu ve Düzce'de 27 ayrı evi soyan 9 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. 8 zanlının hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken birbirleriyle telsizle haberleştikleri ve çevreyi kontrol ettikleri öğrenildi.

HIRSIZLAR aralarındaki genç ve güzel görünümlü kadını iş yerine gönderdikleri, daha sonra iki kadını oyalamak suretiyle iş ve evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

HIRSIZIN evini bile soyan hırsızlar yakalandı:

BURSA'NIN Yıldırım İlçesi'nde 9 ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkalı K.P.'nin evini de soydukları ortaya çıktı.

RAKI ve balık çalan hırsızlar: Çalınacak eşya ve para bulamayan hırsızlar, merdiven altında bulunan buzdolabından yarım şişe rakı, bir kilo et ve bir kilo balığı çalarak kaçtı.

DEVAMI YARIN..



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1922 YILINDA Charles Osborne adında bir adam, 136 kilogramlık bir domuzu kesmek isterken altında kalmış ve beynindeki hıçkırık tepkisini kontrol eden bölümü zarar gördüğü için başlayan hıçkırıkları tam 68 yıl boyunca devam etmiştir.



NE KADAR OLDU?

Çorum'un Delibekiroğlu Köyü'nde, 4 yaşındaki çocuğun köyün ihtiyar heyetine seçildiği ortaya çıkalı 13 YIL OLDU



TESPİTLİ YORUM

@aloimdat KURT kışı atlatırken, kuruyan cildiyle nasıl başa çıkıyor acaba?



ALKIŞLIYORUM

@katesingallat TOST makinesine ekmek atmıştım, unutmuşum 10 dakika sonra aklıma geldi. Koştura koştura mutfağa gittim. Neyse ki makineyi çalıştırmayı da unutmuşum.

@tekerleklibavul BEBEK birey birkaç saat önce yürümeyi öğrendi.

Yürüyemediği 11 buçuk aya inat, iki saattir bağıra bağıra yürüyor evin içinde.