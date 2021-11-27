Taraftar tipleri

TAKIMIYLA şehir şehir gezen özgüveni yüksek sinirli davulcu...

MAÇIN başından sonuna kadar hakeme ve rakibe küfür eden formalı adam...

BAĞIRMAYANLARA tokmak fırlatan coşkulu amigo...

PEMBE dizi izleyen ev hanımı gibi maç izleyen çekirdekçi tayfa...

MAÇIN heyecanı içinde aramızda bir şeyler olur diye maça hoşlandığı kızla gelen adam...

MAÇA getirdiği sevgilisini korumaktan bir hal olan adamın tezcanlı sevgilisi...

MAÇ sırasında kendini kaybeden fanatik entelektüel...

SAÇLARINI deplasman yollarında ağartmış tribün abisi...

TAKIMI gol atsın diye maç boyunca tribünün her tarafında değişik hareketler yapan totem adamı...

TAKIMI gol atsın diye maç boyunca tribünün her tarafında değişik hareketler yapan totem adamı...

YAYINCI kuruluşun tribüne yerleştirdiği düşünülen sarışın Miss Tribün güzeli...

TRİBÜNE söyletmeye çalıştığı marş sallanmayan cılız sesli adam...

TORUNLARIYLA maça gelmiş tontiş teyze.

TAKIM 5-0 galipken takımın eksiklerinden dert yanan memnuniyetsiz adam.

HAKEMİN düdüğüyle beraber saha kenarındaki Yılmaz Vural'a evrilen fahri teknik direktör...

MAÇ boyunca hareket etmeyen şeref tribünündeki devlet büyüğü...

İNSTAGRAM'A foto eklemek için tuttuğu takımın maçına giden genç kız...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Charlie Walker, uzaya uçan ilk hükümet dışı bireydir. 1978 yılında NASA astronotluk başvurusunu vasıfsız olduğu gerekçesiyle reddedince Walker, bir cihaz geliştirdi. Cihazın uzaya gidebilmesi için Walker'ın yanında olması gerekiyordu. Walker, NASA ile ortak patentini aldığı cihazıyla 3 kere uzaya gitti.

NE KADAR OLDU?

Antalya'da oyuncak tabancayla banka soymaya kalkan bir kişi, ciddiye alınmamasının üzerine güvenlik görevlisine "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek olay yerini terk edeli 3 YIL OLDU

ALKIŞLIYORUM

Girdiği umumi tuvaleti "'Bulmak istediğin gibi bırak" yazısına istinaden içerideki kova ve paspas yardımı ile paçaları sıyırıp bir güzel temizleyen ben kişisinin bu gezegende yalnız olmadığını söyleyin bana lütfen...

TESPİTLİ YORUM

Bir insanın yalan söylediğini fark edince, ne kadar değersiz biri olduğunu, yalanına devam etmesine izin vererek gösteriyorum.