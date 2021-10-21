Şehir dışı üniversite kazananlar

ŞEHİR dışındaki üniversiteyi kazandığını öğrendiğinde:

Laaaaan! Laaaaan!

Höaaaargghhhh!

ANNENİZ veya sevgiliniz şehir dışına gidiyorsunuz diye üzüldüğünde (Yalan gözyaşları):

Ya ben gitmek istemiyorum ama kazandık bir kere. Gitmezsem puanım düşüyormuş :(

ÜZÜNTÜLÜ ailenize şehir dışında başarı sözü verirken:

- Önce ders sonra gezme di mi canım?

- Evet annecim. Çok çalışıp 4 yılda bitireceğim. Hemen yanınıza döneceğim.

YURTTAKİ ilk ayınızda:

İki ay sonra eve çıkarım yaa...

YURTTAN çıkmaya ailenizi ikna etmeye çalışırken:

Evi tabii ki temiz tutacağım anne, sen bana neden inanmıyorsun ki? Ayrıca ev arkadaşlarım çok titiz insanlar :) (Ev 'çöp ev'e döndü.)

NEDEN arayıp sormadınızı ailenize açıklarken:

Ya sınavlar falan biliyorsunuz, bundan sonra her gün arayacağım söz. Babam para yatırdı mı?

(Gezmekten aklına bile gelmedi.)

OKUL hayatınız hakkında planlar yaparken:

İlk sene çok çalışıp bölüm değiştiririm, olmadı çift anadal, o da olmadı Erasmus, o da olmadı Work&Travel. (Bunları söylemeyen öğrenci yok.)

EV arkadaşınızla iş bölümü yaparken:

Bulaşıkları sıraya sokalım böyle olmuyor. Bu hafta bulaşığı ben yıkayayım, haftaya da sen yıka. Okey?

SINAV döneminde ders çalışmaya çalışırken:

Şu film bitsin başlıyorum.

Duşa gireyim başlıyorum.

Şu diziyi izleyeyim hemen başlıyorum.

Evi toplayayım başlıyorum.

(Başlayamadı.)

ANNENİZ memleketten yiyecek kolisi gönderdiğinde:

Arkadaşlar annem koli göndermiş. Lütfen tek sıraya geçelim, herkese yetecek kadar var. Bakalım şu dondurma kutusunda ne var? Köfte :)

ÜNİVERSİTEDEKİ ilk sevgilinizi bulduğunuzda:

Kesin evlenicem ya! Kesin evleniyorum.

BABANIZ harçlığınızı kestiğinde:

Yok canım yaaa ben bu gece çıkmayacağım. Biraz rahatsız gibiyim. (Parası yok.)

ÖĞRENCİ topluluklarına kayıt olmaya karar verdiğinizde:

Benim dedem dağcıymış, ben dağcılık topluluğuna kayıt olucam.

Fotoğraf topluluğu da varmış.

Orada çok kız olur, oraya da yazılayım. Hepsine yazılayım :)))

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTİK Roma döneminde atlar politikacı olabiliyordu.

İmparator Caligula en sevdiği at olan Incitatus'u konsolos olarak atamayı planlıyordu.

İmparator bu hareketiyle atların dahi politikacı olabileceğini göstererek senatoyu aşağılamak istiyordu.

NE KADAR OLDU?

Korna çaldığı için trafikte 5 kişiden dayak yiyen bir vatandaş "3 kere bayıldım. Her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. 20-25 dakika dayak yedim" diyeli 1 AY OLDU

ALKIŞLIYORUM

CİNSIYETİ bile belli olmayan bebeğinin kız olması durumunda en yakın arkadaşının 6 aylık maviş gözlü, yakışıklı oğluna gönlünü kaptırması ihtimali ile kıskançlıktan çıldıran, oğlu olan bütün arkadaşlarıyla arasına mesafe koyacağından bahseden bir kocam var.