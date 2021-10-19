Kaza mı yoksa salaklık mı?

GECE yarısı tuvalete kalkan bir adam lavaboya giderken evin içinde birini görmüş ve bu kişiye yumruk atmış.

Meğerse gördüğü aynadaki yansımasıymış.

Yumruğu aynaya gelince kesilen eli kanamaya başlamış. Gürültüye karısı uyanmış ve eşinin elini görünce koşmuş alkollü pamuk yapıp yarasına basmış.

Adamın açık, kanayan yarası alkolle daha da acımış ve adam sinirlenerek tuvalete atmış pamuğu.

Sonra sıkıştığı için tuvalete oturmuş, bu arada da bir sigara yakmış.

Kibritini de tuvalete atınca poposu alkollü pamukla tutuşmuş.

Can havliyle fırlayınca kafasını banyodaki dolaba çarpmış, kafası da kanamaya başlamış. Adamı yüzükoyun yatıran eşi, sağlık ekiplerini aramış.

Gelen 112 ekibi karşılarında eli kesik, poposu yanık, kafası kanayan bir adamı görünce şaşkın bir şekilde adamı apartman dairesinden indirirken merdivenlerde olayın nasıl olduğunu sormuşlar. Olayları anlatan hastayı dinleyince gülme krizine girip sedyeyi ve adamı düşürmüşler. Yeni bir 112 getirmişler ki böylece adamı hastaneye götürebilmişler...

Adamın eşi hastanede ziyaret eden yakınlarına "Sakın nasıl olduğunu sormayın" diye sıkı sıkı tembih ediyormuş...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTiK Yunan'da çoğu insan, bebeklerin havada uçuşan parçacıklardan veya mikroskobik hayvanlardan meydana geldiğine inanılırdı.



NE KADAR OLDU?

Samsun'da yaşayan ve sahte evrak işi yaparken yakalanan gencin, ailesini 4 yıl boyunca 'Hukuk Fakültesi'nde okuyorum' diyerek kandırdığı ortaya çıkalı BİRKAÇ GÜN OLDU

TESPİTLİ YORUM

HER söylenene bir cevap veririm. Ama ilk öncelikle bir karşımdaki kişiye bakarım cevabımı vermeden önce. Ona göre lafımın ağırlığını seçerim. Adam iriyse bana laf koymak yerine dövmesin diye.

ALKIŞLIYORUM

ŞÜKRÜ Amca bilgisayarındaki resimlerini gösteriyor. Resimde bir gariplik var ama emin olamıyorum. Kaportası göçmüş bir arabanın önünde iki tane gülümseyip kameraya bakan adam var. Şükrü Amca anlatmaya devam ediyor gülümseyerek: İşte burada da geçen hafta arabasına arkadan çarptığım Hamdi Bey ile kaza yerinde arabaların önündeyiz...