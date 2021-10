Alışverişte eşini bekleyen adam

BAZILARI evlilikte kavganın işin tadı tuzu olduğunu iddia eder ama bana göre o kavgaların sonu acı biber tadında bitiyor maalesef.

Alışveriş kelimesi, erkekle kadın arasında başlıca tartışılması gereken bir konu.

İşin maddi kısmının yanı sıra o alışveriş merkezlerinde mağazaların dışında eşini bekleyen Hint fakiri gibi oturan gariban erkeğin halini, bir erkek olarak çok iyi anlıyorum. İşte o anlardan birine şahit olalım.

- Geldim hayatım. Şu çantalara yardım eder misin?

- Buyrun hanımefendi kiminle görüşüyorum?

- Osmaaan?

- Osman kim?

- Ya Osman Allah aşkına şakayı bırak da şu torbaları alsana elimden.

- Hanımefendi karıştırdınız benim adım XYKAZ 46.

- Aman Osman be ne alaka?

Hadi şu torbalara yardım et.

Hadi canım hadi.

- Tabii hanımefendi?

- Osmaaaan!

- XYKAZ 46 hanımefendi.

Aaaaaa.

- Ne oldu bee?

- Uçan otobilimi hangi hava parkına park ettim unuttum.

- Osman kafayı mı yedin sen?

Ne uçan otomobili be?

- Aaa yıl 2056 değil mi?

- Yoo 2021.

- Aaa beklerken o kadar yıl geçti sandım.

- Neyi beklerken? Aman be kafamı bulandırdın.

Ne diyorsun sen be?

- Seni beklerken canım karıcım.

- Yani iki saattir bu espriyi mi düşündün?

- Yani iki saattir sen de alışveriş yapıyorsun.

- Şurada kırk yılın başında bir alışveriş yaptık.

- Doğru söylüyorsun. En son taaaaaa geçen hafta alışverişteydin. Ya kadın seni beklerken açık alanda olsam bir ağaç olacaktım, çiçek açacaktım, sonra bir arı gelecekti çiçeğimden polen alacaktı, bal yapacaktı. Bir yaşam formu olacaktım.

- Sonra şimdiki gibi gübre olacaktın.

- Heee! Ama zaten iki saattir bitkisel hayattaydım.

- Keşke öyle kalsaydın da bi çenen düşmeseydi. Neyse haram bana alışveriş yapmak.

Osman elindeki çantalara bakarak;

- Haaa bu arada ismimi değiştiriyorum.

- Neymiş efendim XYGÜBRE mi?

- Yok! XYYOLUNMUŞ KAZ 46.

