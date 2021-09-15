Polis telsizi kayıtları
KURBAN Bayramı'nda, kurbanlık bir dana ipini koparıp kaçar.
45:36- Merkez; vatandaşın beyanına göre, orta kilolu, kara renkli, boynuzlu bir tosun kaçmış.
Merkez- Anlaşıldı.
İstasyonlar not alın. 10 dakika önce, il merkezinde kaybolan tosunun eşkalini veriyorum…
Ekiplerin alayına intikal:
Merkez- 45:10 45:10- Dinliyorum merkez… Merkez- X sokak, X numara önünde malum şahıslar arasında kavga ihbarı alıyoruz. Uygun gördüğünüz bir ekibi sevk edebilir miyiz?
45:10- Anlaşıldı merkez, bir ekip yetmez, ekiplerin alayı, belirtilen adrese intikal etsin.
Cenazeler hareket etti:
Merkez- 54:36.
54:36- Dinliyorum merkez...
Merkez- Camide son durum nedir?
54:36- Cenazeler hareket etti, mezarlığa seyir halindeler!
Hava yağışlı, zemin kuru:
Merkez- 59:45 (Trafik ekibi) Mevki ve yol durumunu bildirin.
59:45- Merkez, hava yağışlı, zemin kuru, yolda kalan araç yok.
Merkez- 59:45, Yakın kanala geçin.
(Yakın, rölesiz kanala geçerler) Merkez- Hava yağışlıysa, zemin nasıl kuru oluyor?
59:45- Biz anonsu yaparken tünelden geçiyorduk efendim.
Hangi malum şahıs?
Merkez- 45:55, malum yerde misiniz?
45:55- Merkez, malum yerden, malum yere seyir halindeyiz.
45:55- (Bir süre sonra) Merkez, malum yerden, malum yere intikal ettik. Malum şahsı, malum yerde gördük. Malum şahıs, malum şekilde duruyor.
Merkez- Hangi malum şahıstan bahsediyorsunuz?
Şüpheli paket:
54:43- Merkez, Cemal Gürsel Caddesi'nde şüpheli bir paket var.
Merkez- Anlaşıldı, çevre güvenliğini alın, uzman gönderiyorum.
54:43- Merkez, uzman ekibe gerek kalmadı, paket boş.
Merkez- Boş olduğunu nasıl anladınız?
54:43- Efendim üzerinden kamyon geçti.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2012 yılında bilim insanları, insanların göbek deliğinde yaşayan 1458 bakteri buldu.
Göbek deliklerinin ekolojisi tıpkı parmak izi gibi eşsiz olduğu için, araştırmaya katılan bir gönüllünün göbek deliğinden sadece Japonya'da bulunan bir toprak bile çıktı.
Bu gönüllü Japonya'ya hiç gitmemişti!.
TESPİTLİ YORUM
Tarihte erkeklere söylenmiş en büyük yalan: Lan sana kız mı yok?
NE KADAR OLDU?
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler, duvara yazdıkları "Alayınız gelse alay ederiz" şeklindeki yazının önünde gözaltına alınalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ALBAYIN biri ölmüş cenaze namazı kılınacak.
İmam efendi 'Er kişi niyetine' diye lafa girişince; albayın eşi atlamış hemen "Er değildi albaydı o albaydı..."
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