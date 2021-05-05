Görümce nedir?

Görümce, müstakbel damadın kararlarında en etkili mercidir.

Görümce ile arasını iyi tutmayan bir kadının evliliğe giden yolda işi çok ama çok zordur.

Görümce laf sokan, laf çarpmayı seven bir kişiliktir bunu asla unutmayın.

Görümcenin bu laf sokmalarına dengeli karşılık vermeniz önemlidir.

Eş adayınız ile konuştuğunuz bir konuyu, görümce kardeşinden duyarsa işiniz zor.

Bir görümce sözlerinin dikkate alınmadığını sezerse çok tehlikeli olabilir.

Görümce sadece görümce değildir, onun aynı zamanda anne, baba ve diğer tüm akrabalar olduğunu asla unutmayın.

Görümcenizin çocukları varsa onlara kendi çocuğunuz gibi davranmayı unutmayın, en azından düğüne kadar.

Görümcenizin dedikodusunu yapacaksanız bunu kesinlikle ağzı çok sıkı birileriyle yapın.

Müstakbel eşinize asla görümcenizi kötülemeyin, ama asla!

Görümceniz iyi olabilir, çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz ancak yine de asla eline evlendikten sonra kullanabileceği kozlar vermeyin.

Şunu asla unutmayın görümceniz sizin sırdaşınız değildir!

Ev ziyaretlerinde görümcenin etki alanına girmeye çalışmayın.

Yardım etmek istiyor olabilirsiniz ama orası onun bölgesi, saygı gösterin. Bırakın çay servisini o yapsın..

LÜZUMSUZ BİLGİLER

1980 yılında, uçuş sırasında aynı yemeği yiyen iki pilotun da zehirlenerek uçağın kontrolünü kaybetmeleri üzerine, artık uçaktaki pilotların aynı yemeği yemeleri yasaklanmıştır.

TESPİTLİ YORUM

@BirYudum- Zemzem Kızların yaptığı garip davranışlara örnek: Dedikodu arası el kremi ikramı...

NE KADAR OLDU?

Kadıköy'de intihar için çatıya çıkan bir vatandaş, kalabalık "atla" diye bağırınca üzerlerine işeyeli 9 YIL OLDU.

ALKIŞLIYORUM

ASKERDEYKEN sağlık kontrolünden geçirilmiştik.

İdrar tahlili için hepimize plastik bardaklar verilmişti.

Erlerden biri bunun üzerine doktora:

"Bunları neresine kadar dolduralım?" diye sormuştu.

Doktorun cevabını aynen yazıyorum:

Bize biraz dudak payı bırak da içerken üstümüze dökülmesin.