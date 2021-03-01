Çocukken yanlış bildiklerimiz
AYIN sürekli kendini izlediğini düşünmek.
YAŞADIĞI ilçeyi ülke, şehri de dünya sanmak.
KEDİLERİN büyüyünce köpek, köpeklerin daha da büyüyünce aslan olacağını düşünmek.
PAZAR gününe, o gün pazar kurulduğu için pazar denildiğini zannetmek.
TELEVİZYONDAKİLERİN de bizi görebildiğini sanmak.
ŞEKERPARE tatlısının adını 'şeker fare' zannetmek.
BAKLAVANIN içine kıyma konulması. Küçükken birçok çocuk gibi ben de baklavanın içindeki ezilmiş cevizleri kıyma sanırdım.
AYDEDE kavramı.
ARABAYLA giderken ya da yürürken, güneşin de sizinle birlikte geldiğini, sizi takip ettiğini düşünmek.
DOĞACAK bebeğin karnın dışında başka bir yerden çıkmasına ihtimal vermemek, birkaç evre öncesinde ise leyleklerin getirdiğine inanmak.
SÜPERMAN'IN gerçekten yaşadığını düşünmek.
TABAKTA kalan yemeğin, arkamızdan ağlayacağını sanmak.
TÜM akrabaları iyi bilmek.
MARADONA ile Madonna'yı kardeş sanmak.
EDİZ Hun'la, Edison'u aynı kişi sanıp, "Vay be adama bak, hem ampulü bulmuş hem de oyuncu" demek.
SİYAH-beyaz fotoğraftaki insanların gerçek hayatta da siyah-beyaz olduklarını sanırdım.
BENLERİMİZİ annemiz zannetmek.
DOKTOR yazısını ayrı bir dil sanmak.
GÖBEKLİ amcaların hamile olduğunu düşünmek.
ASGARİ ücret tabelası olan her yerde asker çalışan olduğunu zannetmek.
"SIHHATLER olsun" lafını "Saatler olsun" sanmak.
DUDAKTAN öpüşen herkesin çocuk sahibi olduğunu düşünmek.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1985 yılında, bir parti esnasında bir adam havuzda boğuldu. Parti, o yıl kimsenin boğulmayışını kutlamak için bir araya gelen cankurtaranların partisiydi.
TESPİTLİ YORUM
Sevgilisinden ayrılan bir Japon ne şanssızdır lan, unutabilmesine imkan yok nereye baksa aynı yüz, kime baksa aynı gözler.
NE KADAR OLDU?
70 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine olan sevgi ve saygılarını hiç kaybetmeyen Raziye ve Abdurrahman Yılmaz çifti 26 dakika arayla hayatlarını kaybedeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
ABLAM bana "Zayıflamış mıyım?" diye sordu, halbuki kilo aldığının farkındaydı.
"Benden duymak istediğin cevap ne?" diye sordum. "Zayıflamışsın" dememi istedi. "Abla kilo vermişsin ve çoook güzel olmuşsun" dedim. "Ayy gerçekten mi, çok mutlu oldum!" diyerek kendi yalanımıza inandı ve çok sevindi.
Evet kadınız, anlaşılmazız.
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