Çocukken çizgi filmlerde görüp iç geçirdiğimiz şeyler

POKEMON'UN en şirin karakteri Pikachu...

-Üff keşke benim de olsa...

HAYALET Avcıları'nın hayalet yakalama araçları.

JETGILLER'IN kıskandıran uçan arabaları.

Aslında Jetgillerin sahip olduğu pek çok şeyi istemişizdir çocukken ancak en çok özendiğimiz bu değil miydi?

BEVERLY Hills Teens çizgi filmindeki, rüyalarımızı süsleyen; Havuzlu Araba

TELATABILER'IN kendiliğinden yemek yapabilen mutfak aletleri...

Aslında aletlerden çok yaptıkları tabitost ve tabipürenin tadını merak ettik de diyebiliriz.

RED Kit'in aşırı zeki ve konuşabilen atı.

MÜFETTIŞ Gadget'ı ihtiyacı olan her şeye dönüşebilen hatta onu uçurabilen şapkası.

ASTERIKS'IN sihirli güç iksiri.

TRANSFORMERS'DAKI robot olabilen arabalar.

KEŞKE gerçek hayatta yediklerimiz de onlar gibi olsa dediğimiz, Ninja Kaplumbağalardaki pizzalar...

MASKE'NIN hınzır bir şekilde süper kahramana dönüşmesini sağlayan maskesi.

TEMEL Reis'in yediği anda gücüne güç katmasını sağlayan konserve ıspanağı.

TAŞ Devri'ndeki kocaman lezzetli biftekler.

ALAADDIN'I istediği yere götürebilen uçan halısı. Ve tabii ki lambası....

HE-MAN'IN gölgelerin gücü adına dediğinde dönüşmesini sağlayan kılıcı.

RICHIE Rich'in her eve lazım dedirten şirin robotu; Irona...

JERRY'NIN Tom'a yakalanma uğruna her seferinde peşinden koştuğu peynir.

HEIDI ve dedesinin yediği mis gibi ekmekler.

ŞIRINLERIN kendisi.

Bazılarımız ise Şirin Çilekli Pasta'yı tatmak için her şeyi verebilirdi. Sahip olamasak bile bir kerecik görsek bile yeterdi, halbuki o kadar da uslu çocuklar olmuştuk. onedio.com

